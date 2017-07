Göztepe'nin yeni transferlerinden Arjantinli futbolcu Oscar Scarione, yeniden Türkiye'ye döndüğü ve İzmir ekibinde forma giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Innsbruck şehrinde kamp yaptığı otelde açıklamada bulunan Scarione, "Her geçen gün futbolumu ilerletmeye çalıştım. Bugün de buradayım. Göztepe formasını büyük bir şans olarak görüyorum." dedi.

Arjantinli futbolcu, yeteneklerine güvendiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Tüm futbolcular her zaman en iyi takımlarda oynamak isterler, ben de her zaman bunu istedim. Fakat bu biraz da o anın size getirdikleri ile elinize geçen şanslarla ilgili bir durum. Sezonlarda gösterdiğiniz performanslar da bunu belirleyicisi oluyor. Fakat ben kariyerime baktığımda gerçekten çok mutluyum. Ufak bir takımda futbola başladım, her geçen gün kendimi ilerlettim ve daha iyi takımlarda oynadım. Bugün de Göztepe'de olduğum için çok mutluyum. Belki burası bir Barcelona değil ama ben Göztepe formasını büyük bir şans olarak görüyorum."

"Taraftarımızın birçok maçta bize yardımcı olacağını düşünüyorum"

Göztepe taraftarının şöhretini Kasımpaşa'da oynarken de duyduğunu aktaran Scarione, şunları ifade etti:

"Taraftarımız hakkında hep güzel sözler duydum. Çok fazla taraftara sahip olmak bir futbolcu için olumlu bir şey. Bu atmosferin bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Taraftarımızın birçok maçta bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle çok mutluyum."

"Üst sıralarda yer almak istiyoruz"

Göztepe'nin Süper Lig'e uzun bir aradan sonra döndüğünün altını çizen Scarione, öncelikli hedeflerinin iyi bir takım haline gelmek olduğunu belirtti.

Kendilerini uzun ve zorlu bir sezonun beklediğini ifade eden Arjantinli futbolcu, "İyi bir takım olmak için kısa süre içerisinde birbirimizi tanımalı ve anlamalıyız. Çünkü önümüzde uzun bir sezon olacak. Adım adım ilerlemeye odaklanmalıyız. Çok iyi oyuncularımız var ve üst sıralarda yer almak istiyoruz. Bunun için iyi bir çalışma dönemine ve biraz da zamana ihtiyacımız var. Takım olarak bu zorlu döneme en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"İsrail'de durumlar Türkiye'den farklı"

Geçtiğimiz sezonu İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de geçiren Scarione, İsrail futbolu hakkında ise şunları söyledi:

"İsrail'de iyi bir takımda oynadım ama orada durumlar Türkiye'den daha farklı. Onlar daha ufak takımların en iyi oyuncularını alıyorlar. İsrail futboluyla Türk futbolu arasındaki en büyük fark finansal durum. Çünkü Türk ekipleri çok daha iyi futbolcuları getirip takımlarında oynatabilecek, bu kadroyu kurmak için çok daha fazla olanağa sahip. İsrail ekipleri küçük bütçelerle bu işleri yapıyor. Süper Lig kalite olarak bir adım daha önde. Ama tabi her yerde iyi oyuncular var."