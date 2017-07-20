 Göztepe’nin 1 numarası – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    ’nin 1 numarası

    Göztepe’nin 1 numarası

    İzmir ekibi, her gün bir yıldızı kadrosuna katıyor. Sabri Sarıoğlu’na imza attıran sarı-kırmızılıların, Lizbon’un kalecisi ’yla da anlaştığı iddia ediliyor.

    SÜper Lig'in yeni takımı , transferde hız kesmiyor. Scarione, Rotman, Ghilas, Gouffran, Selçuk Şahin, Castro, Ngando ve Sabri Sarıoğlu gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, aradığı kaleciyi de buldu. İzmir ekibinin, Sporting Lizbon'un file bekçisi ile anlaştığı iddia edildi. 35 yaşındaki Portekizli kalecinin Göz Göz'le 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibiyle 8 resmi maça çıkan Beto, kalesinde 6 gol gördü.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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