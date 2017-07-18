..ve Sabri Sarıoğlu imzayı attı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumunda bulunan Sabri Sarıoğlu, İzmir ekibi Göztepe ile anlaştı.



Tecrübeli oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi ile yıllık 900 bin euro karşılığında el sıkıştı. Sabri Sarıoğlu, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 2 yıllığına Göztepe'ye bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.



Transferde eşinin tavrı etkili oldu

Daha önce Kayserispor'la da görüşen tecrübeli savunma oyuncusunun sarı kırmızılı ekibi tercih etmesinde eşi Yağmur Sarıoğlu'nun büyük etkisi olduğu öğrenildi. Özel bir havayolunda pilot olarak görev yapan Yağmur Sarıoğlu'nun Kayseri'ye gitmek istemediği ve eşine Göztepe ile anlaşmasını istediği öne sürüldü.



Eşinin ikna çabaları sonucu Kayserispor ile görüşmelerini donduran deneyimli sağ bek, dün akşam Alaçatı'da bir araya geldiği Başkan Mehmet Sepil'le her konuda anlaştı. Göztepe'den yıllık 800 bin Euro garanti ücret alacağı öğrenilen 32 yaşındaki futbolcunun 2 senelik imza atacağı kaydedildi.



Kayserispor'un 1 milyon Euro'luk teklifini eşinin isteği ile geri çeviren Sabri'nin perşembe gününe kadar sözleşme imzalayıp Avusturya kampına dahil olması beklenirken, Sabri-Yağmur çiftinin, oğulları Sarp ile Çeşme'de ikamet edeceği öğrenildi. Galatasaray'ın altyapısından yetişip, aralıksız 15 sezon sarı-kırmızılı formayı terleten Sabri, kariyerinde ilk kez başka takıma transfer olacak.