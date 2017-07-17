 Göztepe’ye Gouffran müjdesi – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ’ye müjdesi

    Göztepe’ye Gouffran müjdesi

    İzmir temsilcisinin uzun süredir temas halinde olduğu 31 yaşındaki Fransız sol kanatla mutlu sona yaklaştığı ve 3 yıllık anlaşma yapılacağı öğrenildi.

    şova devam ediyor... Ngando, Andre Castro, Selçuk Şahin, Oscar Scarione, Rajko Rotman ve Nabil Ghilas'a imza attıran İzmir ekibi, bir bomba daha patlatacak. Sarı-kırmızılıların, uzun süredir temas halinde olduğu Yoan Gouffran'la da imza aşamasına geldiği belirtildi. 5 sezon formasını giydiği Newcastle United ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki sol kanadın, Göz Göz'ün Avusturya kampına katılacağı ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi. Bu arada Göztepe'nin, Hajduk Split'ten stoper Zoran Nizic'i de almak istediği ileri sürüldü. Öte yandan hazırlıklarını sürdüren Göztepe dün özel maçta Zürih'e 6-1 mağlup oldu.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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