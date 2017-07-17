İzmir temsilcisinin uzun süredir temas halinde olduğu 31 yaşındaki Fransız sol kanatla mutlu sona yaklaştığı ve 3 yıllık anlaşma yapılacağı öğrenildi.
Göztepe şova devam ediyor... Ngando, Andre Castro, Selçuk Şahin, Oscar Scarione, Rajko Rotman ve Nabil Ghilas'a imza attıran İzmir ekibi, bir bomba daha patlatacak. Sarı-kırmızılıların, uzun süredir temas halinde olduğu Yoan Gouffran'la da imza aşamasına geldiği belirtildi. 5 sezon formasını giydiği Newcastle United ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki sol kanadın, Göz Göz'ün Avusturya kampına katılacağı ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi. Bu arada Göztepe'nin, Hajduk Split'ten stoper Zoran Nizic'i de almak istediği ileri sürüldü. Öte yandan hazırlıklarını sürdüren Göztepe dün özel maçta Zürih'e 6-1 mağlup oldu.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Göztepe’ye Gouffran müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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