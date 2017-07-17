 Göztepe, Fransız yıldızla anlaştı – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Göztepe, Fransız yıldızla anlaştı

    Göztepe, Fransız yıldızla anlaştı

    Göztepe Kulübü, uzun süredir temaslarda bulunduğu Newcastle Unitedlı futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

    Fransız basınında yer alan haberlere göre, geçen sezon Newcastle'ın İngiltere Premier Lig'e çıkmasında rol oynayan 31 yaşındaki Fransız forvet , Göztepe'ye transfer oluyor.

    Başarılı Fransız forvetin Göztepe ile 2 senelik bir kontrat imzaladığı bildirildi.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:10
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