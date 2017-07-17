Göztepe, Fransız yıldızla anlaştı
Göztepe Kulübü, uzun süredir temaslarda bulunduğu Newcastle Unitedlı futbolcu Yoan Gouffran ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, geçen sezon Newcastle'ın İngiltere Premier Lig'e çıkmasında rol oynayan 31 yaşındaki Fransız forvet Yoan Gouffran, Göztepe'ye transfer oluyor.
Başarılı Fransız forvetin Göztepe ile 2 senelik bir kontrat imzaladığı bildirildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:10
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G.Saray orta sahasını buldu!
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Yorum
GS LI BU YAŞMA GELDİM BU KADAR GÜZEL TRANSFERLER BİR ARADA OLMAMIŞTI ORTAYA FERNANDO İMBULA SOL BEK SAG ACKTA ALINDIMI GİDENLERLE BRABER 4X4 OLUR
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Çeşme tatili kızdırdı
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Yorum
GİT DE GS KURTULSUN ÇEŞMEYE DEĞİL GS DAN GİT DE GS KURTULSUN YASİN EFENDİ. SENİ GS DA GÖRMEK İSTEMİYORUZ.
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 35
Yorum
SÜPER_FENER TRANSFERİ AYKUT KOCAMAN YAPTIYSA KESİN SAĞLAM OYUNCUDUR ÇÜNKÜ; AYKUT KOCAMAN BOŞ OYUNCU ALMAZ YÖNETİM SAÇMALAYIP ZORLAMADIKÇA
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