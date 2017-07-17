Göztepe, Fransız yıldızla anlaştı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, geçen sezon Newcastle'ın İngiltere Premier Lig'e çıkmasında rol oynayan 31 yaşındaki Fransız forvet Yoan Gouffran, Göztepe'ye transfer oluyor.



Başarılı Fransız forvetin Göztepe ile 2 senelik bir kontrat imzaladığı bildirildi.