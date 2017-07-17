Göztepe bombayı patlattı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, son olarak Newcastle United forması giyen Fransız oyuncu Yoan Gouffran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gouffran, imzanın ardından Avusturya kampına katılmak üzere İzmir'den ayrıldı.

25 Mayıs 1986 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Gouffran altyapısında yetiştiği Caen ile profesyonel olduktan sonra 2008/2009 sezonuna kadar burada forma giydi.

2008/2009 sezonu ile Bordeaux kariyerine başlayan Fransız oyuncu 4,5 sezon boyunca Bordeaux forması ile 140 Fransa Ligi maçında forma giyerken Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Fransa Kupası maçlarında da ter döktü. Gouffran bu süreçte 1 lig şampiyonluğu ve 1 Fransa Kupası şampiyonluğu kazandı.

2012/2013 sezonunun ikinci yarısında İngiltere'ye giderek Newcastle United ile yeni bir sayfa açan Gouffran; 88 Premier Lig, 39 Championship maçında görev aldı. Gouffran 2016-2017 sezonununda şampiyon olarak Premier Lig'e yükselen Newcastle forması ile 39 lig maçına çıktı.