Yanında kimse yoktu
Galatasaray'a transfer olduğunda Türkiye'ye omuzlarda gelen Wesley Sneijder'i İstanbul'dan ayrılırken tek bir kişi bile uğurlamadı.
Galatasaray ile sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edilen Wesley Sneijder, sabah saatlerinde Türkiye'den ayrıldı. Sarı-kırmızılı takıma 2013 yılında dahil olan ve geldiğinde havalimanında omuzlarda taşınan Hollandalı futbolcuya giderken büyük ayıp yapıldı. Atatürk Havalimanı'nda bulunan Sneijder'i kimse uğurlamaya gelmedi.
Teknik direktör Igor Tudor'un yeni sezonda kurmak istediği kadroda disiplin şartlarından uzak olması, yaşanan sorunun artmasından dolayı düşünmediği ve sözleşmesinde bulunan 3 yıl süre içinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda Galatasaray'a 20 milyon Euro tazminat ödemesi gereken Sneijder, babası ile birlikte Hollanda'ya gitti. Atatürk Havalimanı'nda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Wesley Sneijder'in bir hayli üzgün olduğu da görüldü.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:02
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Golcü istiyorum
Toplam 23
Yorum
vys şimdi mi aklın başına geliyor, bu saatten sonra bonservissiz adamı bulsan bile sana vanpersie'yi mumla aratır oyuncu olur...
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Yetiş Belhanda!
Toplam 6
Yorum
CENK ASLAN nin gozu yasli,PEPE artik BESIKTASLI .........................
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Whatsapp’tan isyan!
Toplam 11
Yorum
futbolsever bir kere de olumlu olarak yılmaz vural ı konuşun. bu adamın enerjisi de, öfkesi de sevimliliğide insanlığı da gs ya yeter.
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