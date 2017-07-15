Göztepe, Rotman'ı kadrosuna kattı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Sloven futbolcu Rajko Rotman'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Kayserispor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, Rotman'ın 17 Temmuz Pazartesi günü takımın Avusturya'daki kampına katılacağı belirtildi.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:24
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Fiorentina uçuyor
Toplam 8
Yorum
BJK'Lİ 10 milyon verecek kadar parası olsa bu sene takıma büyük katkı yapan ve Türkiye'ye alışan Aboubakar'ı alırdık.
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Tudor'un yerine ya Luce ya Simone
Toplam 75
Yorum
Denizgs Tudor napsin rodrigez carole pas veremiyor. Selcuk surekli yana oynuyor birde tolga var pas vermeden once ayaginin icini uydu gibi yorungeye
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Taraftarın yönetime tepkisi sürüyor
Toplam 2
Yorum
DURSUNUN UMRUNDA DEGIL DURSUN A. YILDIRIMIN KANKASI PLANLI GELDI GS'YA SAMPIYON 4.YILDIZI TAKAN TAKIMDAN NE OYUNCU NE ANTRONER KALDI. HER TRANSFERDE CEBI DOLDU.
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