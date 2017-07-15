 Göztepe, Rotman'ı kadrosuna kattı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    , Rotman'ı kadrosuna kattı

    Göztepe, Rotman'ı kadrosuna kattı

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden , Sloven futbolcu 'ı kadrosuna kattı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Kayserispor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Açıklamada, Rotman'ın 17 Temmuz Pazartesi günü takımın Avusturya'daki kampına katılacağı belirtildi.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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