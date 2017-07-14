Scarione, Göztepe'de
Göztepe, Maccabi Tel Aviv'den Ezequiel Oscar Scarione ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımından Ezequiel Oscar Scarione'yi transfer etti
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, daha önce Türkiye'de Kasımpaşa'da forma giyen Arjantinli 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Boca Juniors altyapısında futbola başladıktan sonra Deportivo Cuenca takımına transfer olan Scarione, İsviçre'de Thun, Luzern ve Saint Gallen takımlarında mücadele etti. 2013-2014'te Kasımpaşa'ya transfer olan Scarione, İstanbul temsilcisiyle Süper Lig'de 94 maçta 40 gole imza attı.
Arjantinli futbolcu geçen sezon başında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına transfer olmuştu.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:30
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Acemi şansı
Toplam 46
Yorum
BJK Daha dün akşama kadar atıp tutanlar nerde. Hani Şampiyon olmuştunuz. Küme düşmemeye oynarsınız.
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Şampiyonluğun 1 numarası Kartal
Toplam 4
Yorum
taraftar kartalı borsada süründürüyorlar çarşıyı sahip çıkmaya davet ediyoruz.kartallar yüksek uçar şampiyona yakışmıyor en değersiz hisseler arasına
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Sneijder’e tam destek
Toplam 10
Yorum
osman bütün camia ya selam ve hayırlı CUMALAR tudor takımın başında kalırsa geçen seneyi çok ararız acil gönderilmeli
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