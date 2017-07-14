 Scarione, Göztepe'de – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    , Göztepe'de

    Scarione, Göztepe'de

    Göztepe, Maccabi Tel Aviv'den Ezequiel Oscar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımından Ezequiel Oscar Scarione'yi transfer etti

    Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, daha önce Türkiye'de Kasımpaşa'da forma giyen Arjantinli 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Boca Juniors altyapısında futbola başladıktan sonra Deportivo Cuenca takımına transfer olan , İsviçre'de Thun, Luzern ve Saint Gallen takımlarında mücadele etti. 2013-2014'te Kasımpaşa'ya transfer olan Scarione, İstanbul temsilcisiyle Süper Lig'de 94 maçta 40 gole imza attı.

    Arjantinli futbolcu geçen sezon başında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına transfer olmuştu.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:30
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