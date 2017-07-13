Göztepe Başkanı Sepil'den 3 transfer müjdesi

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, şu ana kadar Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin, Bastia'dan Axel Ngando, Kasımpaşa'dan Andre Castro ve Gaziantepspor'dan Nabil Ghilas'ı renklerine bağlarken Başkan Mehmet Sepil, 3 transfer daha yapacaklarını açıkladı.



Başkan Sepil, daha önce prensip anlaşmasına varmalarına rağmen kulübü Maccabi Telaviv ile bonservis sorunu yaşayan Arjantinli ofansif orta saha Oscar Scarione'nin İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. Başkan Sepil, Medipol Başakşehir'den sol bek Eren Albayrak ve aynı kulüpten geçen sezon ikinci yarıda Kayserispor'da kiralık oynayan Sloven orta saha Rajko Rotman'la da anlaştıklarını, üç futbolcunun yarın başlayacak Avusturya kampına katılacağını söyledi. Transferde gündem yaratacak yıldızlar almak yerine, dengeli bir takım kurmayı amaçladıklarını belirten Başkan Sepil, şöyle devam etti:



"Havalimanında omuzlarda karşılanacak oyuncu değil gol attıktan, takıma yararlı olduktan sonra omuzlara alınacak futbolcular istiyoruz. Aldığımız oyuncular da pek çok kulübün istediği, önemli isimler. Transferde sabırlı davranırken zamanın geçtiğini gözardı etmiyoruz. Şu ana kadar aldıklarımızın dışında 2 oyuncunun daha transferi bitmek üzere. Planladığımız kadroyu kuruyoruz. Kampta bize katılan isimler de olacak. Pazarlık yaptığımız veya bonservisini almaya çalışan oyuncular var. Kampa katılmayan oyuncu hazır olmaz görüşü yanlış çünkü görüştüğümüz oyuncuların çoğu takımlarıyla kampta."



Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'yle oynamanın dezavantaj yaratacağına inanmadığını sözlerine ekleyen Başkan Sepil, "Geçen sezon 1'inci Lig'de oynarken ilk devreyi lider bitirdik. İkinci yarıda ilk 4 maçımız da İzmir'deydi. Herkes güle oynaya çıkacağımız düşünürken işler isteğimizi gibi gitmedi. Burdan yola çıkarak, fikstürün iyi mi, kötü mü olduğunu şimdiden kestirmenin mümkün olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Transfer ve Bornova Stadı'na ek tribün yapma konularına konsantre oldukları için kombine biletleri henüz gündeme almadıklarını ifade eden Mehmet Sepil, "Haftaya oturup kombine konusunu görüşeceğiz. Büyük bir talep var. Stadı doldurmakla ilgili sorun yaşayacağımıza inanmıyorum" dedi.



TÜM MAÇLAR BORNOVA'DA

Göztepe Başkan Mehmet Sepil, takım ayrımı yapmaksızın bütün maçları Bornova Stadı'nda oynayacaklarını ve yüzde 5'lik misafir taraftar kontenjanını Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray dahil olmak üzere tüm rakiplere uygulayacaklarını açıkladı. Başkan Sepil, "Bizim hedefimiz ve isteğimiz Boronva'da oynamaktı. Bornova futbola daha uygun, taraftarlarla bütünleşebildiğimiz bir stat. Tribün kapasitesi yeterli değildi. Lig bittiğinden beri çalışma halindeydik ve sorunu çözdük" dedi. Ek portatif tribün inşatının başlayacağını belirten Başkan Sepil, şöyle devam etti:

"Yeni kale arkası tribünün seyirci kapasitesi 3700 civarında olacak ve sezona yetişecek. Bir maçı Bornova'da diğerini başka bir statta oynama fikri doğru değil. Gürsel Aksel Tesisleri'ndeki yeni stadımız yapılana kadar tüm maçları Bornova'da oynayacağız ve takım ayrımı yapmayacağız."



TÜRKİYE'NİN GÖZÜ GÖZTEPE'DE

Başkan Mehmet Sepil, tüm Türkiye'nin Göztepe konusunda beklenti içinde olduğunu söyledi. "İzmir'in gururu olarak bu kenti temsil etmekten onur duyuyoruz" diyen Sepil, "Tüm Türkiye'de sempati duyulan bir takımız. Her gittiğim yerde kulüple ilgili büyük alaka görüyorum. Göztepe'yi Anadolu'nun takımı, uluslararası arenada Türk takımı yapmak istiyoruz" dedi. Başkan Sepil, forma reklamı için geçen sezon olduğu gibi Türkerler Holding'in Mahall Bomonti projesiyle anlaştıklarını açıkladı.