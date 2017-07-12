 Nabil Ghilas Göztepe'de – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Göztepe'de

    <a href="/index/nabil-ghilas?id=799e9303-77db-42d8-a365-924314b3c804" class="" rel="tag">Nabil Ghilas</a> Göztepe'de

    Göztepe, son olarak Gaziantepspor forması giyen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Gaziantepspor forması giyen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2013-2014 sezonunda transfer olduğu Porto'da Portekiz Ligi, Portekiz Lig Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 35 maçta forma giyen Cezayirli oyuncu, 2014-2015 sezonunda kiralandığı La Liga ekiplerinden Cordoba'da 28 maçta görev alırken 7 gol atma başarısı gösterdi. 2015-2016 sezonunu ise bir diğer La Liga ekibi Levante'de kiralık olarak geçiren Ghilas, geçtiğimiz sezon başında Gaziantepspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlarken 29 maçta görev aldı ve 8 kez rakip fileleri havalandırdı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:15
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