Nabil Ghilas Göztepe'de
Göztepe, son olarak Gaziantepspor forması giyen Nabil Ghilas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:15
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 25
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
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Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
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Lens’ten ‘dönüş’ işareti
Toplam 8
Yorum
FB FB yönetimi, Sunderland yönetimine Lens olmazsa olmazımız değil algısı yaratarak transferi daha uygun hale getirmeye çalışıyor.
Nabil Ghilas Göztepe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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