Göztepeli yönetici iddialı konuştu
Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan Göztepe'de yönetici Ersel Akbeniz açıklamalarda bulundu. Akbeniz, Göztepe'li taraftarların, ligdeki diğer tribünleri de hareketlendireceğini ifade ederek, "Seyircimiz, diğer tribünleri de olumlu yönde etkilecektir" dedi.
"Göztepe seyircisi, birçok kulübe örnek olacaktır"
Göztepe'nin gerek taraftarıyla, gerekse de kalitesiyle lige renk getireceğini ifade eden Ersel Akbeniz, "Avrupa'da ilk yarı finali oynayan Türk takımı olmamızdan dolayı Türkiye'nin her yerinde sevgiyle karşılanıyoruz. Her yerde ciddi taraftarlarımız var. Şampiyon olduktan sonra Türkiye'nin her yerinden tebrik, takdir telefonları aldık. Tabii ki bu açtığımız yoldan diğer İzmir takımlarının da yürüyeceğini düşünüyoruz. Göztepe'nin seyircisiyle birçok kulübe örnek olacağını ve diğer takımların seyirci sayısını da artıracağını düşünüyoruz" dedi.
"Göztepe ligde kalıcı olacak"
Süper Lig'deki ilk sezonda akıllı hareket etmeleri gerektiğini söyleyen Akbeniz, "Tabii ki çok heyecanlıyız ama heyecanın ötesinde çok akılı ve itidali olmak zorundayız. 14, 15 yıl sonra ilk kez çıktığımız ligde tabii ki de kalıcı olacağız. Tamer Tuna hocamızın isteği doğrultusunda başkanımız ve transfer ekibimiz takviyeler için yoğun mesai harcıyorlar. Bunun yanında arka arkaya attığımız imzalar oldu. Bundan sonra da devam edecek. Göztepe'nin yeri Süper Lig'dir ve her zaman olduğu gibi Göztepe bu ligde kalıcı olacaktır" diye konuştu.
"İlk maçın seyircisiz olmasının üzüntüsünü yaşıyoruz"
Ligin ilk maçında seyircisiz oynama cezası nedeniyle tribünlerin boş kalacağını söyleyen Akbeniz, "Son Eskişehirspor maçında aldığımız cezadan dolayı Süper Lig'deki ilk maçımız seyircisiz oynanacak. Bu durum taraftarlarımızı çok üzüyor. Bir de ilk maçı Fenerbahçe'yle oynayacak olmamız da ekstra üzüntü yaratıyor. Biz bu ligde büyük takım, küçük takım ayrımı yapmadan her maça kazanmak için çıkacağız. Sezon sonunda hak eden şampiyon olsun. Bir adım önde gördüğüm bir takım yok. Tek bildiğim bizim her maçımıza kazanmak için çıkacağımızdır. 2017-2018 sezonunda tüm takımlara tam camialara sakatlıksız sorunsuz bir sezon diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:55
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Toplam 11
Yorum
GS LI GOMEZ BELHNDA MACION U FENR VEYE BJK ALSYDI BASIN YERE GÖGE SIGDIRAMAZLARDI GS OLUNCA RESMEN YERDEN YERE VURUYORLAR UTANMADAN BUNLRA İNANMYN
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Belhanda ve Eren İsveç'e götürülecek
Toplam 6
Yorum
ASLANIM. GEREKLİ ÖZENİ GÖSTER. GS ÖSTERSUND MAÇINA GEREKLİ ÖNEMİ VE İTİNAYI GÖSTERMELİ. SANKİ ÇOK KOLAY ELERİZ HAVASINDA GÖRÜNÜYOR GS. HAYALİ SUKUTA UĞRAYABİLİRSİNİZ SEVGİ
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Beşiktaş Lyon ile anlaştı! Marcelo gidiyor
Toplam 19
Yorum
yalçın yalçın ayhan alısınsın dısıplınlı bıldık oyuncu hemde ucuz birde hızlı stoper iş gorur
Göztepeli yönetici iddialı konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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