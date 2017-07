Göztepeli yönetici iddialı konuştu

İşte Süper Lig'de yeni sezon fikstürü

Uzun bir aradan sonra Süper Lig'de yer almanın heyecanını yaşayan'de yönetici açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de yer aldıkları için çok heyecanlı olduklarını söyleyen Akbeniz, "14, 15 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndük. Göztepe 'nin gerçek yeri Süper Lig'dir. Mehmet Sepil başkanımız göreve geldiğinden bu yana biz konuyu sadece Göztepe olarak değil tüm İzmir olarak gördük. Türkiye'nin 3. büyük şehri İzmir'in Süper Lig'de bir takımının olmaması tüm İzmirliler'i üzdüğü gibi bizleri de çok üzüyordu. Göztepe'yle birlikte İzmir'in futbolda yükselişi başlamıştır diye düşünüyoruz. Bizden sonra diğer tüm İzmir takımlarının bizim açtığımız yoldan devam edeceğini düşünüyoruz. Bu konuda da biz de elimizden gelen desteği göstereceğiz" ifadelerini kullandı.Göztepe'nin gerek taraftarıyla, gerekse de kalitesiyle lige renk getireceğini ifade eden Ersel Akbeniz, "Avrupa'da ilk yarı finali oynayan Türk takımı olmamızdan dolayı Türkiye'nin her yerinde sevgiyle karşılanıyoruz. Her yerde ciddi taraftarlarımız var. Şampiyon olduktan sonra Türkiye'nin her yerinden tebrik, takdir telefonları aldık. Tabii ki bu açtığımız yoldan diğer İzmir takımlarının da yürüyeceğini düşünüyoruz. Göztepe'nin seyircisiyle birçok kulübe örnek olacağını ve diğer takımların seyirci sayısını da artıracağını düşünüyoruz" dedi.Süper Lig'deki ilk sezonda akıllı hareket etmeleri gerektiğini söyleyen Akbeniz, "Tabii ki çok heyecanlıyız ama heyecanın ötesinde çok akılı ve itidali olmak zorundayız. 14, 15 yıl sonra ilk kez çıktığımız ligde tabii ki de kalıcı olacağız. Tamer Tuna hocamızın isteği doğrultusunda başkanımız ve transfer ekibimiz takviyeler için yoğun mesai harcıyorlar. Bunun yanında arka arkaya attığımız imzalar oldu. Bundan sonra da devam edecek. Göztepe'nin yeri Süper Lig'dir ve her zaman olduğu gibi Göztepe bu ligde kalıcı olacaktır" diye konuştu.Ligin ilk maçında seyircisiz oynama cezası nedeniyle tribünlerin boş kalacağını söyleyen Akbeniz, "Son Eskişehirspor maçında aldığımız cezadan dolayı Süper Lig'deki ilk maçımız seyircisiz oynanacak. Bu durum taraftarlarımızı çok üzüyor. Bir de ilk maçı Fenerbahçe'yle oynayacak olmamız da ekstra üzüntü yaratıyor. Biz bu ligde büyük takım, küçük takım ayrımı yapmadan her maça kazanmak için çıkacağız. Sezon sonunda hak eden şampiyon olsun. Bir adım önde gördüğüm bir takım yok. Tek bildiğim bizim her maçımıza kazanmak için çıkacağımızdır. 2017-2018 sezonunda tüm takımlara tam camialara sakatlıksız sorunsuz bir sezon diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.