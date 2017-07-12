 Göztepe'den defans harekatı – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Göztepe'den defans harekatı

    Göztepe'den defans harekatı

    Süper  Lig'de transferi bir an önce tamamlamaya çalışan Göztepe'de stoper Emrecan dizinden sakatlanırken, yönetim savunmayı takviye etmek için temaslarını hızlandırdı.

    Özellikle geçen sezonun son haftarında gösterdiği performansla takımın yıldızları arasına giren Emrecan'ın dizindeki ödem nedeniyle en az 15 gün takımdan uzak kalacağı bildirilldi. Arayışlarını sürdüren yönetim, Medipol Başakşehir'le sözleşmesini fesheden 'le temas kurdu. Kariyerinde Gaziantepspor ve 6 sezon Fenerbahçe'de forma giyen 33 yaşındaki stoperin imza atmasının beklendiği belirtildi. Son 2 sezondur Başakşehir'de oynayan Bekir, Fenerbahçe'de 2 lig, 2 kupa şampiyonluğu yaşadı.

    Yine Başakşehir'den sol bek Eren Albayrak'ın da transferini bitirmek üzere olan Göztepe, Galatasaray'dan ayrılan sağ bek 'ndan vazgeçti. Yönetim, tecrübeli futbolcuyla yıllık ücret konusunda anlaşamadı.

    Bu arada Süper Lig'de iç saha maçlarını kesin olarak Bornova Stadı'nda oynamayı kararlaştıran Göztepe'ye kapasite müjdesi geldi. Kale arkasına yapılması planlanan 2000 kişilik portatif tribünün 3900 kişilik olmasını kararlaştıran Bornova Belediyesi, projeyi üstlenecek firmayla anlaştı. Tribün imalatına başlandığı, önümüzdeki haftalarda montaj çalışmalarının başlayacağı açıklandı. Kale arkası tribün tamamlandığında stadın 6 bin 41 olan kapasitesi yaklaşık 10 bin kişiye çıkacak.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:54
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