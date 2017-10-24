Dünyanın gözü Antalya'da

Antalya'da bu yıl beşinci kez düzenlenecek organizasyona ev sahipliği yapacak Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta, turnuva hazırlıkları tamamlandı. Avrupa'nın tek gece aydınlatmalı golf sahası olan Carya Golf Club'da yapılacak turnuvaya, Rio'da düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatları'nda şampiyon olan Justin Rose'nin yanı sıra Henrik Stenson ve Matt Kuchar gibi ünlü golfçüler katılacak.



55 ÜLKEDE YAYINLANACAK

Regnum Carya Golf & Spa Resort Genel Müdürü Geylan Dursunoğlu, yaptığı açıklamada, golf sahalarının turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapacağını, organizasyonla ilgili bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Sahalarının müsabakalar için kapatıldığını, yavaş yavaş gelmeye başlayan yarışmacıların da antrenman yapma fırsatı bulduğunu dile getiren Dursunoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyanın birçok yerinden organizasyonu izlemek için gazeteciler, seyirciler gelecek. Çok detaylı hazırlanmış bir organizasyona hep beraber ev sahipliği yapacağız. Turnuvaya 78 golfçü katılacak. Bunlar Avrupa'nın en iyi 100 golfçüsünün arasında bulunan sporculardır. Türk Hava Yolları ve Regnum'un birlikteliği sayesinde turnuva, sadece Antalya ve Türkiye ile sınırlı değildir. Ülkemizin dünya çapında çok büyük tanıtımı ve reklamı olacak. Yayıncı kuruluşlardan aldığımız bilgiye göre, 48 ülkenin yayıncı kuruluşu, 55 değişik ülkede bu turnuvayı final anına kadar çoğu zaman naklen yayınlayacaklar. Bu 55 ülkede yapılacak yayınlar, 500 milyon hanedeki 1,5 milyar insana ulaşacak. Müthiş bir seyirci topluluğu ve izlenme rakamları var." Önceki yıllarda Tiger Woods, Rory McIlroy, Martin Kaymer ve Victor Dubuisson gibi dünyaca ünlü golfçülerin de mücadele ettiği turnuvayı, geçen yıl Danimarkalı Thorbjorn Olesen kazanmıştı.

"YAZ DÖNEMİNDE DE GOLFTEN FAYDALANACAĞIZ"

Rusya'daki büyük golf kulüpleriyle iletişim halinde olduklarını belirten Dursunoğlu, "Rusya'nın en büyük 7 golf kulübüyle beraber büyük bir organizasyon yapacağız. Artık, yaz döneminde de golften faydalanacağız." diye konuştu. Dursunoğlu, bunun haricinde 3 büyük uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekledi.