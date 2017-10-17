 Woods'tan iyi haber – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Woods'tan iyi haber

    Woods'tan iyi haber

    Sakatlığı nedeniyle son yıllarda golfe ara vermek zorunda kalan ABD'li 'un iyileştiği ve sahalara geri dönebileceği duyuruldu.

    Woods'un menajeri Mark Steinberg tarafından yapılan açıklamada, sırt ağrıları nedeniyle son üç yılda dört kez ameliyat edilen 41 yaşındaki ABD'li golfçünün iyileştiği belirtildi. iger Woods'un zor bir süreci atlattığını belirten Steinberg, "Doktorların son raporlarına göre, Tiger artık golfe dönebilir. İhtiyacı olan güce yeniden kavuştu. Yarışlara katılma sürecine yavaş adımlarla başlayacak ve gereken de bu. Ama o bir an önce sahalara dönmek istiyor." ifadelerini kullandı. Kariyerinde büyük turnuvalarda 14 şampiyonluğu bulunan ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Woods, son kupasını 2013 yılında kaldırmıştı. Son yıllarda kendini denemek amacıyla katıldığı turnuvaları sırtındaki kronikleşen ağrı nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalan ABD'li golfçü, dünya sıralamasında zirveden ilk 1000'in altına kadar düşmüştü. Woods, 29 Mayıs'ta alkollü araç kullandığı için gözaltına alınmasıyla da gündeme gelmişti.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:43
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