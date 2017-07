Dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonu olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın 23.'süne ev sahipliği yapan Samsun'da golf müsabakaları, dünyanın deniz üzerine inşa edilen ilk golf sahasında gerçekleştiriliyor.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olimpiyatlarda golf branşının ilk kez yer almasıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Golfün ilk kez bu organizasyonda oyunlara eklenmesinin önemine dikkati çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"İşitme Engelliler Olimpiyatları sadece ülkemizde yapıldığı için değil golf sporu için de çok önemlidir. Golf, 114 yıllık bir aradan sonra olimpiyatlara Rio de Janeiro'da girdi. Paralimpik Oyunları'na girme çalışmamız var. Golf, İşitme Engelliler Olimpiyatları'na ilk defa Samsun'da girdi. Dünya Golf Federasyonunun da gözü burada. Çünkü Samsun'daki organizasyonda başarılı olursa, bundan sonra bu oyunlarda golf müsabakalarına devam edilecek. Bunun için bu organizasyona çok büyük önem veriyoruz."

Organizasyonun Türkiye'nin adına yakışır bir şekilde tamamlanması için uğraştıklarını vurgulayan Ağaoğlu, bütün çabalarının 22 ülkeden gelen golfçülerin buradan mutlu ayrılması yönünde olduğunu dile getirdi.

"Türkiye bir yıl içinde 2 olimpiyat yapabilecek kapasiteye sahip"



Türkiye'nin her konuda adından söz ettiren bir ülke hale geldiğine işaret eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yapamayacağı hiçbir organizasyon yok. Hatta Türkiye, bir yıl içinde 2 olimpiyat yapabilecek birikime, güce, tecrübeye, kapasiteye, yeterliliğe ve tesis sayısına sahip bir ülke. Olimpiyatlara ev sahipliği, biraz farklı bir kavram. Orada sadece sizin bu tür yeterlilikleriniz ağır basmıyor ve yeterli olmuyor. Lobinizin çok güçlü olması lazım. 2020 Olimpiyatları adaylık sürecinde ben de açık bir şekilde gördüm. Lobinin çok güçlü olması lazım, yoksa çok güçlü olduğunuz yerlerde bile size olumsuz eleştiri gelebiliyor."

"Yılda 12 dünya golf şampiyonası yapabiliriz"

İstanbul'un her türlü spor organizasyonuna ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu anlatan Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yazın İstanbul'un havası her türlü sporu yapmaya müsait. Katar, futbolda Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. O tarihlerde haşlanmış mısır gibi veya fırınlanmış patates gibi dolaşırsınız ortalıkta. Fakat o kadar güçlü bir lobi ile girdi ki Katar, iklimin olumsuzluğunun çok fazla esamesi bile okunmadı. Bizim olimpiyatlara ev sahipliği yapamamamızdaki en büyük neden, olumsuz lobi çalışmalarıdır. Bugün geriye dönüp baktığımızda çok açık ve net olarak belli oluyor, 2020 adaylık sürecinde aleyhimize oluşan kötü lobinin neden kaynaklandığı. Bunu geçmemiz lazım. Yoksa organizasyon açısından biz de her ay, yılda 12 dünya golf şampiyonası yapabiliriz. Tesis olarak, birikim olarak neresinden bakarsak bakalım dünyada bu tür organizasyonları yapabilen 10 ülke varsa bunlardan biri Türkiye'dir. Lobi sıkıntısını bir şekilde halletmemiz lazım."