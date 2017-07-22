Üç aylık golfçü, rakiplerini korkuttu

Antalyalı milli golfçü, spora 1997 yılında futbolla başladı. Milli formayı ilk kez 2000 yılında giyen, 2008 ve 2012'deki İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda takım arkadaşlarıyla dünya şampiyonluğu yaşayan Mehmet Yavuz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tavsiyesi üzerine 3 ay önce golfle tanıştı.

Mehmet, gösterdiği başarılı performansla kısa sürede milli formayı giymeye hak kazandı.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden 32 yaşındaki Mehmet Yavuz, 10-15 yıllık golfçülerle başa baş mücadele etmesi, ilk günkü elemeleri 22 sporcu arasında 11. sırada bitirmesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Milli sporcu Mehmet, yaptığı açıklamada, Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tavsiyesiyle 3 ay önce golfe başladığını, bu branşta ilk kez Samsun'daki oyunlarda milli formayı giydiğini söyledi.

Golfün, bireysel, kendini daha iyi gösterebileceği bir spor dalı olduğuna işaret eden Mehmet, "Golf, futboldan farklı dinamiklere sahip olduğu için Türkiye'yi başka bir branşta da uluslararası arenada temsil etmek istedim." dedi.

Oyunlarda Hırvat ve İngiliz rakipleriyle mücadele ettiğini aktaran Mehmet, "Hırvat oyuncu 10, İngiliz oyuncu ise 15 yıllık golfçü. Ben ise 3 aylık oyuncuyum. Onların puanları benden yüksekti ama başa baş mücadele ettim ve 22 sporcu arasında 11. sırada yerimi aldım." ifadelerini kullandı.

İşitme Engelliler Milli Golf Takımı'nın da 6 ay önce oluşturulduğunu dile getiren Mehmet Yavuz, şunları kaydetti:

"Ben ve arkadaşlarım birkaç aylık çalışma ile bu seviyeye geldik. Diğer ülkelerdeki sporcular bunu öğrenince şaşırıyor. Bize diyorlar ki, 'İki yıllık çalışma ile daha iyi yerde olabilirsiniz.' Birkaç aylık çalışma ile bu seviyede olduğumuza inanamıyorlar. Üç aylık çalışmamızla bu seviyede olmamız yabancı oyuncuları korkuttu. Önümüzdeki yıllarda daha da korkutacak gibi görünüyor."