Milliler golfte tarih yazdı

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonu İşitme Engelliler Olimpiyatları'na, 93 yıllık tarihinde ilk kez golf branşı eklendi.

Türk sporcular Mehmet Yavuz ve Muhammet Demir 3 ay önce başladıkları golfte, tecrübeli sporcuları geride bırakarak tarih yazdı.

Milli sporculardan Muhammet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, golfte ilk 16'ya girdikleri için mutlu olduğunu ifade ederek, "Daha çok çalışmamız lazım. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah daha iyi skorlar bekliyoruz. 93 yıllık olimpiyatlarda golf müsabakaları ilk kez Samsun'da yapıldı ve burada tarihe adımız yazıldı, bilgisayarlara da kaydedildi." diye konuştu.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tavsiye aldı

Kendisini golfe teşvik eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Mehmet ise şöyle konuştu:

"Golfe adım atmamı sağladığı için Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Rakiplerim Almanya ve Rusya'dan sporculardı. Alman oyuncunun 18 yıllık, Rus oyuncunun ise 8 yıllık tecrübesi vardı. Bizler bu tecrübeli insanlarla aynı turnuvaya girdik. İlk turnuvamızda onlarla birlikte ilk 16'ya girmeyi başardık. Federasyon Başkanımız Ahmet Ağaoğlu da bize büyük destek oldu. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleri ve tavsiyeleri sürekli oluyor. Mutluluğumu şu an anlatamam. Türkiye ilk 16'ya girdi ve hepimiz havalara uçtuk."

Herkesin kendisine destek verdiğini dile getiren Mehmet, "3 aylık bir çalışma ile tarihe girmemiz beni gururlandırdı. İleride daha çok tecrübe kazandığımızda kim bilir ne başarılar getireceğiz ülkemize." ifadesini kullandı.

Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise ilk 16'ya giren sporcuları kutladı.