Amatör Açık Şampiyonu Sena Ersoy oldu
Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’nda kupa, Klassis Golf Kulübü’nden Sena Ersoy’un oldu.
69 OYUNCU YER ALDI
Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde yapılan organizasyonda Klassis Golf Kulübü, National Antalya Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Taurus Golf Kulübü, Bel-Ka Golf Kulübü, Ağrı Lalezar Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, National BGK, İstanbul Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü'nden ve ferdi lisanslı 69 oyuncu yer aldı.
SENA ERSOY BİRİNCİ OLDU
Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası'nda Klassis Golf Kulübü'nden Sena Ersoy 286 gross skorla birinci olarak Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Şampiyonada, erkekler grossda Kemer Golf Kulübü'nden Jae Woo Shim 302 gross skorla, kadınlar grossda Klassis Golf Kulübü'nden Sena Ersoy 286 gross skorla, erkekler A kategorisinde ferdi lisanslı Görkem Karakartal 288 net vuruşla, kadınlar A kategorisinde National AGGA'den Tuğçe Fatma ve Tuğçe Billa 280 net vuruşla, erkekler B kategorisinde ferdi lisanslı Mehmet Çalışkan 142 stableford skorla ve kadınlar B kategorisinde National BGK'dan Petek Peker ilk sırada yer aldı. Kazananlara ödüllerini, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak ve Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan verdi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:55
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
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