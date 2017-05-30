Tiger Woods tanınmaz halde

Dünyanın eski 1 numarası Tiger Woods dün Florida'da sabaha karşı saat 3'te alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

Nezarete konulan golfçü, ertesi sabaha kadar salınmadı.

Woods'u tutuklayan polis memuru Kristin Rightler, hasarlı aracıyla gezerken durdurduğu ünlü ismin nefesinde alkol kokusu bulunduğunu fark ettiğini ancak alkolmetre'ye üflemeye kendisini ikna edemediğini, bu nedenle Woods'u gözaltına almak durumunda kaldığını açıkladı.







Salınmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Tiger Woods, alkollü araç kullanmadığını, aldığı ilacın yan etkisi nedeniyle arabasını tehlikeli biçimde kullandığını ve bu nedenle tutuklandığını iddia etti.

Sırtından bir ameliyat geçireceğini de açıklayan Woods yakın zamanda golfe geri döneceğinin sözünü verdi.

Bir zamanlar dünyanın 1 numarası olan Woods şu an dünya sıralamasında 876'ncılıkta bulunuyor.



