 Tiger Woods'a alkollü araç kullanmadan gözaltı! – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    'a alkollü araç kullanmadan gözaltı!

    Tiger Woods'a alkollü araç kullanmadan gözaltı!

    ABD'li golfçü , alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ülkesinde gözaltına alındı.

    Polis kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Jupiter kentinde alkollü araç kullanırken yakalanan 41 yaşındaki Woods'un gözaltına alındığı bildirildi.

    Tecrübeli golfçünün gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

    Kariyerinde 14 önemli turnuvada şampiyonluğu bulunan ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Woods, son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşadı. Nisan 2014 ve Eylül 2015'te sırtından ameliyat edilen Woods, kronikleşen ağrısının sürmesi üzerine dünya sıralamasında zirveden ilk 500'ün dışına kadar geriledi.

    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:42
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