Tiger Woods'a alkollü araç kullanmadan gözaltı!
ABD'li golfçü Tiger Woods, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ülkesinde gözaltına alındı.
Polis kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Jupiter kentinde alkollü araç kullanırken yakalanan 41 yaşındaki Woods'un gözaltına alındığı bildirildi.
Tecrübeli golfçünün gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.
Kariyerinde 14 önemli turnuvada şampiyonluğu bulunan ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Woods, son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşadı. Nisan 2014 ve Eylül 2015'te sırtından ameliyat edilen Woods, kronikleşen ağrısının sürmesi üzerine dünya sıralamasında zirveden ilk 500'ün dışına kadar geriledi.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:42
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F.Bahçe bayrağı köprüye yeniden asıldı
Toplam 2
Yorum
Ali Can Fenerbahçe taraftarı kendi bayrağını yakmaz,yalan haber ismini alsan daha uygun olur.
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20.00 | Alanyaspor - Galatasaray
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR hikim tirifsiz miç yinitirsi ilinyi bir piin ilir
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Sosa, Taison ve Rodriguinho
Toplam 4
Yorum
Fenerli_bey demiroren TFF deyken, aziz ve aykut bizdeyken seneye yine ya 3 ya 4nculuge oynariz. isterse messi gelsin. bos. karambole gol arayan takim fb
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