 Türkiye Golf Turu 6'ıncı ayak mücadelesi başladı – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Türkiye Golf Turu 6'ıncı ayak mücadelesi başladı

    Türkiye Golf Turu 6'ıncı ayak mücadelesi başladı

    Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2017 Türkiye Golf Turu'nun 6'ncı ayağı Antalya'nın Serik İlçesi'nde başladı.

    Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen Golf Turu 6'ncı ayak mücadelesi, 7 Mayıs'a kadar sürecek. Toplam 10 ayaktan oluşan golf turunun 6'ncı ayağında, 12'si kadın 30 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, 3 günde toplam 54 çukurda yarışacak. Turun diğer ayakları Samsun'da düzenlenecek. 10'uncu ayak sonunda ilk 2 sırayı alacak erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, kadın oyuncular da Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:44
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