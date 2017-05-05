Türkiye Golf Turu 6'ıncı ayak mücadelesi başladı

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen Golf Turu 6'ncı ayak mücadelesi, 7 Mayıs'a kadar sürecek. Toplam 10 ayaktan oluşan golf turunun 6'ncı ayağında, 12'si kadın 30 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, 3 günde toplam 54 çukurda yarışacak. Turun diğer ayakları Samsun'da düzenlenecek. 10'uncu ayak sonunda ilk 2 sırayı alacak erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, kadın oyuncular da Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.