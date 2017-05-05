Türkiye Golf Turu 6'ıncı ayak mücadelesi başladı
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2017 Türkiye Golf Turu'nun 6'ncı ayağı Antalya'nın Serik İlçesi'nde başladı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen Golf Turu 6'ncı ayak mücadelesi, 7 Mayıs'a kadar sürecek. Toplam 10 ayaktan oluşan golf turunun 6'ncı ayağında, 12'si kadın 30 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, 3 günde toplam 54 çukurda yarışacak. Turun diğer ayakları Samsun'da düzenlenecek. 10'uncu ayak sonunda ilk 2 sırayı alacak erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, kadın oyuncular da Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:44
- Elde var bir!
Toplam 16
Yorum
İLKER Ben scot ekibini eleştiriyorum 37 yaşındayım daha alt yapıdan semih haricinde gelen oyuncu görmedim.müjdat yetkinere güveniyorlar komik
- Kosif: Beşiktaş'ı çok rahat yeneceğiz
Toplam 25
Yorum
Komik Daha tuttuğun takımın farkında değilken yorumun güzel kardeş ERKARTAL ????ulan taraftarlık kime kaldı.
- Caner Erkin’e 4 yıllık sözleşme
Toplam 4
Yorum
karakartal yönetim hatası falan değildir mantıklı bir harekettir bu adam 1yıl kiralık geldi ve 6 ay top oynayamadı interin indirim yapması gereklidir
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