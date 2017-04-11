Turkish Airlines Challenge, 20-23 Nisan'da
Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour'un Türkiye ayağı olan Turkish Airlines Challenge, 20-23 Nisan'da Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü'nde düzenlenecek.
Avrupa Turu'nun bir alt organizasyonu Challenge Tour'da yılın ikinci turnuvası olarak oynanacak turnuvada 30'u aşkın ülkeden toplam 156 oyuncu mücadele edecek.
Beşi amatör toplam dokuz oyuncunun sahaya çıkacağı turnuvada Türkiye'yi Mustafa Hocaoğlu, Ali Altuntaş, Koray Varlı, Ediz Kemaloğlu profesyonel, Leon Açıkalın, Berk Çelik, Mutlu Güner, Mehmet Çoban ve Jae Woo Shim da amatör olarak temsil edecek.
Turnuvada sporcular 17-19 Nisan'da antrenman yapabilecek. 19 Nisan'da ayrıca pro-am organizasyonu düzenlenecek. Müsabakalarda ikinci turun sonunda ilk 60'a giremeyen sporcular elenecek. Turnuvanın son iki gününde golfçüler ödül için mücadele edecek.
Geçen yıl yine Gloria Golf Kulübü sahasında düzenlenen turnuvada Fransız oyuncu
Clement Sordet toplamda 268 vuruşla zirveye çıkmış ve 28 bin avroluk büyük ödülün sahibi
olmuştu.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 15:32
- Lens Fener'de kalıyor!
Toplam 21
Yorum
kıbrıslı bazı zavallılar boşuna lensi almak derdinde. lens fenerbahçe de kalacaktır ama isteyene Lensin imzalı resmi feneriumlarda bedava.
- Wiel, Lizbon’un listesine girdi
Toplam 7
Yorum
FB-CH-55 Isiniz gücünüz onu bunu göndermek. Gönderince basarı mı gelecek. Yoo. Adam zaten mukaveleli oyuncun. Göndersen de parasını vereceksin. Takımın ihtiyacı sagbek mi? Gökhan'ı Caner'i Diego'yu gönderdik daha iyi mi oldu. Bırakın göndermeyi. Ihtiyaç olan yerlere takviyenizi yapın yola devam edelim. Fener orta sahasını yenilesin. Bir takviye de ileriye, yola devam.
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 45
Yorum
Şevket O formayı giyip sahada hiç bir şey yapmayan futbolculara yazıklar olsun. Bu yönetimede yazık lar olsun.....
Turkish Airlines Challenge, 20-23 Nisan'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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