 Dünya Kurumsal Golf Turnuvası Ulusal Finali başladı – Fotomaç – 01 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Dünya Kurumsal Golf Turnuvası Ulusal Finali başladı

    Dünya Kurumsal Golf Turnuvası Ulusal Finali başladı

    Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Dünya Kurumsal Golf Turnuvası Türkiye Ulusal Finali başladı.

    Bu yıl temmuz ayında Portekiz'de düzenlenecek Dünya Kurumsal Golf Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımı belirlemek amacıyla OPET'in ana sponsorluğu, Matrix Travel'in organizasyonunda 5'incisi düzenlenen Dünya Kurumsal Golf Turnuvası Türkiye Ulusal Finali başladı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki National ve Carya golf sahalarında oynanacak turnuvada Kıbrıs, Antalya, İzmir, Bodrum, İstanbul ve Ankara'dan 30 takımda 60 oyuncu mücadele edecek. Turnuvada OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk de bireysel olarak mücadele ediyor.

    Fikret Öztürk, "Sosyal sorumluluk çerçevesinde ülkemizde bu tür etkinliklere destek veriyoruz. 3 yıldır da bu turnuvanın ana sponsorluğunu yapıyoruz. Turnuvada birinci olacak takım ülkemizi Portekiz'de temsil edecek. Gelecek yıl bu turnuvanın dünya finali ülkemizde yapılacak" dedi.

    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dünya Kurumsal Golf Turnuvası Ulusal Finali başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.