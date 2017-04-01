Dünya Kurumsal Golf Turnuvası Ulusal Finali başladı

Bu yıl temmuz ayında Portekiz'de düzenlenecek Dünya Kurumsal Golf Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımı belirlemek amacıyla OPET'in ana sponsorluğu, Matrix Travel'in organizasyonunda 5'incisi düzenlenen Dünya Kurumsal Golf Turnuvası Türkiye Ulusal Finali başladı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki National ve Carya golf sahalarında oynanacak turnuvada Kıbrıs, Antalya, İzmir, Bodrum, İstanbul ve Ankara'dan 30 takımda 60 oyuncu mücadele edecek. Turnuvada OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk de bireysel olarak mücadele ediyor.



Fikret Öztürk, "Sosyal sorumluluk çerçevesinde ülkemizde bu tür etkinliklere destek veriyoruz. 3 yıldır da bu turnuvanın ana sponsorluğunu yapıyoruz. Turnuvada birinci olacak takım ülkemizi Portekiz'de temsil edecek. Gelecek yıl bu turnuvanın dünya finali ülkemizde yapılacak" dedi.