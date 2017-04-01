Dünya Kurumsal Golf Turnuvası Ulusal Finali başladı
Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Dünya Kurumsal Golf Turnuvası Türkiye Ulusal Finali başladı.
Bu yıl temmuz ayında Portekiz'de düzenlenecek Dünya Kurumsal Golf Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımı belirlemek amacıyla OPET'in ana sponsorluğu, Matrix Travel'in organizasyonunda 5'incisi düzenlenen Dünya Kurumsal Golf Turnuvası Türkiye Ulusal Finali başladı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki National ve Carya golf sahalarında oynanacak turnuvada Kıbrıs, Antalya, İzmir, Bodrum, İstanbul ve Ankara'dan 30 takımda 60 oyuncu mücadele edecek. Turnuvada OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk de bireysel olarak mücadele ediyor.
Fikret Öztürk, "Sosyal sorumluluk çerçevesinde ülkemizde bu tür etkinliklere destek veriyoruz. 3 yıldır da bu turnuvanın ana sponsorluğunu yapıyoruz. Turnuvada birinci olacak takım ülkemizi Portekiz'de temsil edecek. Gelecek yıl bu turnuvanın dünya finali ülkemizde yapılacak" dedi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:51
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Toplam 10
Yorum
Ugur Futboldan soğuyor dum az daha. ??????
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Toplam 9
Yorum
yönetim mantık yahu sneijder carole satılmalı ,hakan chedjou sabri de jong josue yollanmalı! koray ve sinan kiralanmalı yıldız deil hırslı aç futbolcu alınmalı
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Toplam 3
Yorum
gençliğine duyurulur.gözünüz tc de olsun GS YIN K. KIBRIS EKONOMİSİNE KATKISI OLACAK BU PROJEYE BİLE, KATLANAMAYAN BU PALİKARYA YA SANKİ SORAN VARMIŞ GİBİ KONUŞUYOR. KIBRIS TÜRK
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