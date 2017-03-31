Türkiye Golf Turu'nun 5'inci ayağı başladı

Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) düzenlediği Türkiye Golf Turu'nun 5'inci ayak müsabakaları Antalya'da başladı.

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü'nde başlayan turnuvanın 5'inci ayak müsabakalarında 12'si kadın 30 sporcu mücadele ediyor. Vuruş sayısı oyunu (strokeplay) formatında oynanacak 5'inci ayak mücadelesi 2 Nisan Pazar günü sona erecek. Böylelikle 10 ayaklı turnuvanın Antalya etapları tamamlanmış olacak. Turnuva ardından Samsun ayaklarıyla devam edecek.



6'ncı ayak sonundaki sıralamada ilk 2 sırayı alacak erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, ilk 2 sırayı alacak kadın oyuncular ise Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.



Turnuvada mücadele eden National Golf Club adına yarışan 17 yaşındaki Berk Çelik, hedefinin turnuvayı birinci tamamlayıp Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu kaydetti. Sonraki hedefinin ise Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu anlatan Berk Çelik, "11 yıldır golf oynuyorum. Aynı zamanda milli takım oyuncusuyum. Şu an erkeklerde 2'nci sıradayım. Birinci olmak için çalışıyorum" dedi.