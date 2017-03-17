Golf Ligi 4'üncü ayağı Serik'te başladı
Türkiye Golf Federasyonu'nun düzenlediği 2017 Türkiye Golf Turu'nun 4'üncü ayağı, Antalya'nın Serik İlçesi'nde başladı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki National Golf Club'de 17-19 Mart tarihleri arasında toplam 10 ayaktan oluşan turun 4'üncü ayağında Kemer Golf Club, Klassis Golf Club, Ankara Golf Club, Carya Golf Club, Serik Belediyesi Golf Club, İstanbul Golf Club, Belek Golf Club, TGF Golf Club takımlarından 12'si kadın toplam 30 sporcu mücadele ediyor. Türkiye Golf Turu'nda sporcular günde 18 çukurdan 3 gün toplamda 54 çukurda mücadele edecek.
Turnuvaya kadınlarda Tuğçe Erden, Begüm Yılmaz, Serra Evrengil ve Gülten Gül Gözüyanık, erkeklerde ise Leon Açıkalın, Mutlu Güner, Berk Çelik, Mehmet Çoban ve Jae Woo Shim gibi isimler katılıyor. Turnuva sonunda sıralamada ilk 2'yi alacak olan erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, ilk 2'yi alacak kadın oyuncular ise Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:18
- Asistanların kralı Talisca
Toplam 3
Yorum
Talisca Emrin olur abi
- Aboubakar özür diledi
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SENİN SUÇUN YOK..!! ESAS SUÇLU; TOPA VURMAYI BİLMEYEN SENİN GİBİ TESADÜFİ VE ŞANSA GOL ATAN ADAMI ( GOLCÜ ) DİYE GETİRENLERDE...!!
- Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek
Toplam 1
Yorum
Ertan BEŞİKTAŞIM! SEN ÇOK YAŞA, CANIM FEDA OLSUN SANA, HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ, SENİN SEVGİN BU DÜNYADA... Hepinizin ayaklarınıza sağlık. SAĞOLUN
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