 Golf Ligi 4'üncü ayağı Serik'te başladı – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Golf Ligi 4'üncü ayağı Serik'te başladı

    Golf Ligi 4'üncü ayağı Serik'te başladı

    Türkiye Golf Federasyonu'nun düzenlediği 2017 Türkiye Golf Turu'nun 4'üncü ayağı, Antalya'nın Serik İlçesi'nde başladı.

    Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki National Golf Club'de 17-19 Mart tarihleri arasında toplam 10 ayaktan oluşan turun 4'üncü ayağında Kemer Golf Club, Klassis Golf Club, Ankara Golf Club, Carya Golf Club, Serik Belediyesi Golf Club, İstanbul Golf Club, Belek Golf Club, TGF Golf Club takımlarından 12'si kadın toplam 30 sporcu mücadele ediyor. Türkiye Golf Turu'nda sporcular günde 18 çukurdan 3 gün toplamda 54 çukurda mücadele edecek.
    Turnuvaya kadınlarda Tuğçe Erden, Begüm Yılmaz, Serra Evrengil ve Gülten Gül Gözüyanık, erkeklerde ise Leon Açıkalın, Mutlu Güner, Berk Çelik, Mehmet Çoban ve Jae Woo Shim gibi isimler katılıyor. Turnuva sonunda sıralamada ilk 2'yi alacak olan erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, ilk 2'yi alacak kadın oyuncular ise Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:18
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