Fatih Terim’in babası ameliyat oldu
Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim, Adana’da ameliyat oldu.
Babası ameliyatta iken Fatih Terim'i aile yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Terim burada bir gazeteciye ise, "Nerede olursa olsun, yurt içinde, yurt dışında; istisnasız her cuma ve her maçtan önce mutlaka babamı arayıp, annemle birlikte dualarını talep eder ve onların gönlünü alırdım şimdi ben babam için dua ediyorum" açıklamasında bulundu.
Talat Terim'in durumunun iyi olduğu ve ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:51
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Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
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Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
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F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
Fatih Terim’in babası ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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