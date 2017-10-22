 Fatih Terim’in babası ameliyat oldu – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    ’in babası ameliyat oldu

    Fatih Terim’in babası ameliyat oldu

    Türkiye eski Futbol Direktörü ’in babası , Adana’da ameliyat oldu.

    Terim'in 92 yaşındaki babası Adana'da Acıbadem Hastanesi'nde bağırsak ameliyatı oldu. Ameliyatı Prof. Dr. Dursun Buğra ile birlikte Prof. Dr. Özgür Yağmur'un yaptığı öğrenildi.

    Babası ameliyatta iken 'i aile yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Terim burada bir gazeteciye ise, "Nerede olursa olsun, yurt içinde, yurt dışında; istisnasız her cuma ve her maçtan önce mutlaka babamı arayıp, annemle birlikte dualarını talep eder ve onların gönlünü alırdım şimdi ben babam için dua ediyorum" açıklamasında bulundu.

    Talat Terim'in durumunun iyi olduğu ve ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:51
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