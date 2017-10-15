FETÖ’cü Hakan Şükür California’da köfteci açtı!
15 Temmuz darbe girişiminden önce ABD'ye kaçan FETÖ'cü hain Hakan Şükür’ün, Amerika California’da bir cafe açtığı ortaya çıktı.
"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranan Hakan Şükür'ün masa masa dolaşıp müşterilerine yemekleri beğenip beğenmediklerini sorduğu öğrenildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurtdışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan birçok isim halen yurt dışında bulunuyor. O isimlerden biri de eski futbolcu FETÖ'cü Hakan Şükür.
2015'te İstanbul'daki evini satan ve bankadaki parasını çektikten sonra Türkiye'den ayrılan Şükür, kısa süre sonra ABD'de ortaya çıkmıştı. Şükür, bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı. Spor akademisi kurma girişiminden sonuç alamayan firari hain Şükür, Türkiye'de darbecilikten yargılanırken, ABD'nin California eyaletinde köfteci dükkanı işletmeye başladı.
Masa masa dolaşıp müşterilerine yemekleri beğenip beğenmediklerini soran firari FETÖ'cü hain Şükür'ün Türkiye'deki tüm mal varlığına el konulmuştu. FETÖ'ye finansal destek sağladıkları belirlenen ve Sakarya'da müteahhitlik yapan babası Sermet Şükür de tutuklanmış, şartlı tahliye ile serbest kalmıştı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:01
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
FETÖ’cü Hakan Şükür California’da köfteci açtı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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