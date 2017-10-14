FETÖ’cü Hakan Şükür California’da köfteci açtı!

"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranan Hakan Şükür'ün masa masa dolaşıp müşterilerine yemekleri beğenip beğenmediklerini sorduğu öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurtdışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan birçok isim halen yurt dışında bulunuyor. O isimlerden biri de eski futbolcu FETÖ'cü Hakan Şükür.



2015'te İstanbul'daki evini satan ve bankadaki parasını çektikten sonra Türkiye'den ayrılan Şükür, kısa süre sonra ABD'de ortaya çıkmıştı. Şükür, bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı. Spor akademisi kurma girişiminden sonuç alamayan firari hain Şükür, Türkiye'de darbecilikten yargılanırken, ABD'nin California eyaletinde köfteci dükkanı işletmeye başladı.



Masa masa dolaşıp müşterilerine yemekleri beğenip beğenmediklerini soran firari FETÖ'cü hain Şükür'ün Türkiye'deki tüm mal varlığına el konulmuştu. FETÖ'ye finansal destek sağladıkları belirlenen ve Sakarya'da müteahhitlik yapan babası Sermet Şükür de tutuklanmış, şartlı tahliye ile serbest kalmıştı.