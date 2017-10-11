Tanju Çolak'a büyük şok!

Hazırlanan iddianamede, şüpheli İsmail Altınok'un çete lideri olduğu, çete faaliyetlerini Başkent Oto Sanayi arkasında bulunan kendisine ait bir gecekondudan yönettiği savunuldu. Çetenin merkezi olduğu iddia edilen gecekondunun çevresinde yerleşim yerinin bulunmadığı, etrafının tel örgü ve brandalar ile çevrildiği, etrafının güvenlik kamerasıyla izlendiği belirtildi.

Çolak'ın eski bir futbolcu, şüpheli Erman Alaş'ın da eski bir polis olduğuna dikkat çekildi. Çolak için iddianamede, "Kişisel konumu itibari ile zengin olan ve dolandırılacak şahısları tespit ederek Silahlı Suç Örgütüne bilgi verdiği, bu tür olaylardan kendisinin ve suç örgütünün maddi menfaat temin etmesini sağladığı" iddiasına yer verildi. Çete üyesi Levent Çiçek'in de "Ankara ilinde çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olması nedeniyle hukuka aykırı eylemlerinden dolayı bilinen" bir şahıs olduğu ifade edildi.



HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Çetenin Ankara'da tombala tabir edilen kumar oynattıkları, çete üyelerinin üzerlerinde sürekli olarak silah taşıdıkları, örgütün gücünü göstermek maksadıyla eğlence merkezlerinde yiyip içip hesap ödemedikleri, örgütün baskıcı ve sindirici gücünü kullanarak eylemlerde bulunarak haksız kazanç sağladığı iddia edildi. Çete üyelerinin korkutma ve sindirmelerinden dolayı olayların çoğunun polise ve adliye intikal edemediği, polise intikal eden olayların basit bir olay gibi gösterildiği de ifade edildi.



120 KEZ GÖRÜŞTÜ

İddianamede çete üyeleri arasındaki telefon görüşmelerine de yer verildi. Çete üyelerinin, örgüt lideri İsmail Altınok'un talimatlarını yerine getirme sırasında mutlak bir itaat silsilesi içinde bulundukları, şifreli konuşmalar yaptıkları anlatıldı. Şüpheli Çolak'ın örgüt lideri İsmail Altınok 120 kez görüştüğü ve çetenin yönetim merkezi olan gecekonduda da bulunduğuna ilişkin baz bilgisi elde edildiği belirtildi. Söz konusu gecekonduda yapılan aramada 45 adet Kalaşnikof marka fişek ele geçirildiği belirtildi.

Çolak ifadesinde, TRT Stüdyolarında spor yorumcusu olduğunu, geçmiş yıllarda bir kez araba kaçakçılığından adli tahkikat geçirdiğini, neticesinde 23 ay cezaevinde kaldığını, şüpheli Erman Alaş'ı TBMM'de görevli polis memuru olduğu için tanıdığını anlattı. Çolak, özetle şunları söyledi:

"Bu şahısla zamanla samimi olduk. Benden borç para istedi. Ben de kendisini kırmayarak zaman zaman bu şahsın hesabına borç olarak para gönderdim. İsmail Altınok'u 2015 yılında Erman Alaş vasıtası ile tanıdım, müteahhit olarak biliyordum. Kendisi ile herhangi bir iş bağlantım bulunmamaktadır. ARC firmasıyla bir ortaklığım yoktur, bu şirket ile alakalı para, çek, senet alıp vermedim."



'OSMANLI OCAKLARI BAŞKANIYDIM'

Şüpheli Levent Çiçek ise ifadesinde, çete suçlamasını kabul etmediğini, çete üyesi olduğu iddia edilen kişileri tanımadığını, silah yakalattığı tarihte Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini yaptığını anlattı.