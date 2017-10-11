 FETÖ'CÜ HAİNE BİR ŞOK DAHA! – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    FETÖ'CÜ HAİNE BİR ŞOK DAHA!

    FETÖ'CÜ HAİNE BİR ŞOK DAHA!

    Dışişleri Bakanı , AK Parti'nin Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği kampta FETÖ'cü 'in propaganda yapmasına engel olduklarını söyledi.

    NBA'de New York Knicks forması giyen FETÖ'cü hain 'in dünyayı dolaşarak FETÖ propagandası yapmasına Dışişleri Bakanlığı engel oldu. AK Parti'nin Afyonkarahisar kampında Kanter ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı "Ailesini bile reddeden Enes Kanter'in propaganda için başladığı dünya turunu tamamlamasına engel olduk. Üç ülkeden sınır dışı edildi" dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, konu ile ilgili şunları söyledi: "Bazı FETÖ kuruluşları, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından resmi olarak tanınıyordu. FETÖ kuruluşları arasında Kimse Yok Mu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON bulunuyordu. Girişimlerimiz sonucu bu statüleri geri alındı. Myanmar'dan FETÖ imamını Türkiye'ye getirdik. Malezya'dan, Azerbaycan'dan Katar'dan, Suudi Arabistan'dan FETÖ'cüleri teslim aldık. 15 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri sonlandırıldı. Gambiya, Azerbaycan, Tacikistan, Libya, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti, Fas, Ruanda, Kuveyt, Tunus, Karadağ, Maldivler, Madagaskar, Fildişi Sahilleri oldu. Gine, Somali, Nijer, Sudan, Kongo'da Maarif Vakfı bu okulları devraldı. Diğer ülkelerle de okulların devredilmesine yönelik temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz"

    BABASI TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
    FETÖ'cü hain Enes Kanter'i ailesi evlatlıktan reddetmişti. Ailesinin kendisini reddetmesi üzerine ise Enes Kanter, soy ismini Gülen olarak değiştirmişti. Enes Kanter, konu ile ilgili "Hocaefendi yolunda anam, babam, kardeşlerim, tüm sülalem feda olsun" demişti. Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter, yazdığı bir mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkından özür dilediğini belirtmişti.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:50
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