FETÖ'CÜ HAİNE BİR ŞOK DAHA!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti'nin Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği kampta FETÖ'cü Enes Kanter'in propaganda yapmasına engel olduklarını söyledi.
Mevlüt Çavuşoğlu, konu ile ilgili şunları söyledi: "Bazı FETÖ kuruluşları, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından resmi olarak tanınıyordu. FETÖ kuruluşları arasında Kimse Yok Mu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile TUSKON bulunuyordu. Girişimlerimiz sonucu bu statüleri geri alındı. Myanmar'dan FETÖ imamını Türkiye'ye getirdik. Malezya'dan, Azerbaycan'dan Katar'dan, Suudi Arabistan'dan FETÖ'cüleri teslim aldık. 15 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri sonlandırıldı. Gambiya, Azerbaycan, Tacikistan, Libya, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti, Fas, Ruanda, Kuveyt, Tunus, Karadağ, Maldivler, Madagaskar, Fildişi Sahilleri oldu. Gine, Somali, Nijer, Sudan, Kongo'da Maarif Vakfı bu okulları devraldı. Diğer ülkelerle de okulların devredilmesine yönelik temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz"
BABASI TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
FETÖ'cü hain Enes Kanter'i ailesi evlatlıktan reddetmişti. Ailesinin kendisini reddetmesi üzerine ise Enes Kanter, soy ismini Gülen olarak değiştirmişti. Enes Kanter, konu ile ilgili "Hocaefendi yolunda anam, babam, kardeşlerim, tüm sülalem feda olsun" demişti. Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter, yazdığı bir mektupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkından özür dilediğini belirtmişti.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:50
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Çağla Büyükakçay'ın hedefi ilk 100'e girmek
Toplam 1
Yorum
vay vay be hedefe bak :) ilk 10 deseydin bari gonşu :)
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Hakan Balta'dan gönderme
Toplam 4
Yorum
seda hakan baltaya uzanan eller beni bulur karsisinda yemin ediyomki affetmem,aslinda sabrininde dokunmazligi vardi hadi dedimki bidaa demem
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ADA'DA 'CENK' ÇIKTI
Toplam 6
Yorum
bjk smokie :) avrupa son 3 senedir izliyo zaten. gösterdiği gelişim kapasite teknik ile zaten gözdeydi bu sene A klas santrafor oldu helal olsun alın teri
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