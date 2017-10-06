İDDİANAMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 16 sayfalık iddianamede, Konya Cumhuriyet Başsavcılığna gönderilen ByLock kullanıcıları listesinde yer alan bir telefon hattının, şüpheli Ahmet Şan tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.



İncelemede şüpheli Ahmet Şan'ın kullanımında olan telefon hattı üzerinden ByLock programına 13 kez giriş yapıldığının belirlendiği vurgulanan iddianamede, tespitler ışığında ByLock programına ait hedef IP bazları ile şüpheliye ait telefon numarasının HTS bazlarının birbiri ile örtüştüğü, şüpheliye ait otel kayıtlarının da bu tespitleri doğruladığı bildirildi.



İddianamede, FETÖ'ye yönelik yürütülen başka bir soruşturmanın şüphelisi A.E'nin verdiği ifadesinden, Ahmet Şan'ın bir dönem FETÖ/PDY terör örgütünün sözde cemaatin toplantılarına katıldığının, yani şüphelinin bir dönem örgütün sözde cemaati ile irtibat halinde olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.



13 KEZ BYLOCK'A GİRİŞ

İddianamede, şüpheli Ahmet Şan'ın evinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'e ait "Sonsuz Nur" isimli kitabın bulunduğu, kullandığı telefon hattından 2014 yılında 13 kez ByLock programına giriş yapıldığının tespit edildiği aktarıldı.



"2014 YILINDAN SONRA DA ÖRGÜT İLE İRTİBATI GİZLİ ŞEKİLDE DEVAM ETTİ"

İddianamede, şu ifadelere yer verildi: "Her ne kadar o dönem sohbetlere gitmek başlı başına örgüt üyeliğine delil olarak kabul edilmese bile şüphelinin telefon hattından çıkan ByLock kaydının, şüphelinin 2014 yılından sonra da örgüt ile irtibatını gizli bir şekilde devam ettirdiğini gösterdiği değerlendirilmiştir."



Şüpheli Ahmet Şan'ın, verdiği ifadede, dönemin Konya İl Emniyet Müdürü olan ve halen hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan Salih Tuzcu'nun ısrarı üzerine, hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı verilen avukat Memduh Oğuz'u Konyaspor yönetimine aldığını beyan ettiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bu durumda o tarihlerde başlı başına şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğunu göstermese bile şüphelinin o tarhilerde örgütün üst düzey kişileri ile irtibat halinde olduğu ve bu şahıslardan gelen talimat üzerine birtakım tasarruflarda bulunduğu anlaşılmıştır. 2014 yılında hattında ByLock çıkan şüpheli şahsın önceleri sözde cemaat olarak bilinen bu yapıyla irtibatını gizlice devam ettirdiği değerlendirilmiştir."



İddianamede, şüpheli Ahmet Şan'ın şu ifadelerine yer verildi: "Ben kesinlikle ByLock isimli yazışma programını hiçbir zaman telefonuma kurmadığımı düşünüyorum. Fakat pozisyonum gereği telefonumu bilgi işlemdeki görevlilere ara ara veriyordum. Bu sebeple onlardan birisinin bu programı kullandığından şüpheleniyorum. Daha doğrusu bu hususla alakalı olarak hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hafızamı yoklayıp, bu ByLock kaydının ne şekilde hattıma yüklendiğini bulacağım ve gelip makamınıza bilgi vereceğim."



FETÖ soruşturması kapsamında, 21 Ağustos'ta "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan Şan, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulmuştu.



Şan, 22 Ağustos'ta kulüp başkanlığından istifa etmişti.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ahmet Şan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.