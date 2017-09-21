Susturamazsınız!
SABAH’ın Avrupa’da ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalan 5 milyon Türk’ün sesi olması, Almanya’nın insan hakları ihlallerini duyurması. Angela Merkel yönetimini rahatsız etti 15 Temmuz’da Türkiye’yi kana bulayan FETÖ ve eli kanlı PKK gibi terör örgütlerinin üssü haline gelen Almanya, hukuk dışı vergi cezalarıyla SABAH’ı susturmaya kalkıştı.
15 Temmuz 2016'da Türkiye'yi kana bulayan kanlı örgüt FETÖ'nün maskesini düşürdü. Avrupa'da yuvalanan hainleri tek tek deşifre etti, hainlere karşı önlem almaları için uyardı.
Türkiye'de 40 bin insanın katili olan eli kanlı terör örgütü PKK'nın yıllardır Avrupa'da pervasızca faaliyetler yürütmesini, gazete diye yayımladığı paçavralarından insanlarımızı tehdit etmesini gündemine taşıdı. Türkiye'nin Almanya'ya gönderdiği 4 bin 500 PKK dosyasının açılması için Alman devletine çağrı üstüne çağrılar yaptı.
ACIMASIZ VERGİ CEZASI
FETÖ ve PKK'nın hamiliğini yapan Almanya, SABAH'ın yayınlarından rahatsız oldu. 5 milyon Türk'ün ilgiyle takip ettiği manşetleri devlet eliyle susturmak için yasalar devreye sokuldu. Almanya, SABAH'a resmen savaş ilan etti.
Yıllardır özgür basın, demokrasi ve insan hakları yalanıyla göz boyayan Almanya devleti, Avrupa'daki Türklerin özgür sesi olarak yayın hayatını sürdüren SABAH'ı susturmak için akıl almaz yöntemler uygulamaya başladı.
20 yıldır Avrupa'da yayın yapan SABAH, örneği görülmemiş denetim kıskacına alındı. Hukuk dışı yöntemlerle SABAH'ı kıskaca alan Alman vergi makamları, kurumumuza acımasız bir vergi cezası kesti, icra takibi başlattı.
MERKEL'İN UTANÇ KARNESİ
-NSU terör örgütü cinayetleri ortaya çıktığında kurban yakınlarına olayın her boyutuyla aydınlatılacağı sözü verdi. Bu sözü tutmadı.
-FETÖ'cülere kucak açtı. Türkiye'yi kana bulayan teröristlere ülkesinde her türlü kolaylığı sağladı, pasaport bile verdi.
-Pek çok terör örgütü ile mücadele eden Türkiye'ye yapılan silah ihracatının önemli ölçüde azaltıldığını duyurdu.
-Referandum döneminde 'Hayır' oyu için her türlü girişimde bulundu. Bakanlarımızın toplantılarını iptal etti.
-Yasakladığı PKK'nın ülkesinde çok rahat hareket etmesine olanak tanıdı. 4500 PKK'lının dosyasını sümenaltı etti.
-Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanması için girişimler başlattı. Türkiye'yi turizmden vurmak istedi.
-Vahşi terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklanan ajan terörist Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının en büyük isteği olduğunu açıkladı.
-Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakerelerinin dondurulması ya da tümüyle kesilmesini Avrupa Konseyi'nden isteyeceğini ilan etti.
-Camiler kundaklandı, başörtülü kadınlarımıza saldırılar yapıldı, saldırganlarla ilgili işlem yapılmadı. Diyanet'in imamlarına terörist muamelesi yapıldı.
SABAH Avrupa'nın FETÖ İhbar Hattı, hain FETÖ'cülerin korkulu rüyası oldu.
İŞTE O MANŞETLER
MASKELER DÜŞTÜ
SABAH Avrupa, yabancılara uygulanan ırkçı yaklaşımlar ile PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Bu örgütlerin ve işbirlikçilerinin maskelerini bir bir indiriyor. Bu da birilerini rahatsız ediyor.
YALANA GEÇİT YOK
Almanya'da Türkiye düşmanları, Türkiye'nin demokrasisine, insan haklarına ve basın özgürlüğüne akla gelmedik iftiralar atıyor. SABAH Avrupa yayınlarında, demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalkışan siyasetçilerle Türkiye düşmanlarının yalanlarını yüzlerine vuruyor
Sabah
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:28
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Yorum
sercan korkmaz çalışan bence kaliteli ve hızlı bir kanat oyuncusu.
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Yorum
emre mor kötü bi takıma gitti algısı yaratmayın bana hiç de öyle gelmedi emrenin imza atarkenki gösterisine bizim 3 büyüklerin resmi maçı kadar seyirci geldi celta iyi bir takım
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Yorum
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