Susturamazsınız!

MERKEL'İN

SABAH, Avrupa'da ırkçılığa, ayrımcılığa maruz kalan 5 milyon Türk'ün haklarını savundu, gözü kulağı oldu. Türk toplumuna, Müslümanlara ve göçmenlere karşı insanlık dışı muamelelerin karşısında durdu.15 Temmuz 2016'da Türkiye'yi kana bulayan kanlı örgüt FETÖ'nün maskesini düşürdü. Avrupa'da yuvalanan hainleri tek tek deşifre etti, hainlere karşı önlem almaları için uyardı.Türkiye'de 40 bin insanın katili olan eli kanlı terör örgütü PKK'nın yıllardır Avrupa'da pervasızca faaliyetler yürütmesini, gazete diye yayımladığı paçavralarından insanlarımızı tehdit etmesini gündemine taşıdı. Türkiye'nin Almanya'ya gönderdiği 4 bin 500 PKK dosyasının açılması için Alman devletine çağrı üstüne çağrılar yaptı.FETÖ ve PKK'nın hamiliğini yapan Almanya, SABAH'ın yayınlarından rahatsız oldu. 5 milyon Türk'ün ilgiyle takip ettiği manşetleri devlet eliyle susturmak için yasalar devreye sokuldu. Almanya, SABAH'a resmen savaş ilan etti.Yıllardır özgür basın, demokrasi ve insan hakları yalanıyla göz boyayan Almanya devleti, Avrupa'daki Türklerin özgür sesi olarak yayın hayatını sürdüren SABAH'ı susturmak için akıl almaz yöntemler uygulamaya başladı.20 yıldır Avrupa'da yayın yapan SABAH, örneği görülmemiş denetim kıskacına alındı. Hukuk dışı yöntemlerle SABAH'ı kıskaca alan Alman vergi makamları, kurumumuza acımasız bir vergi cezası kesti, icra takibi başlattı.-NSU terör örgütü cinayetleri ortaya çıktığında kurban yakınlarına olayın her boyutuyla aydınlatılacağı sözü verdi. Bu sözü tutmadı.-FETÖ'cülere kucak açtı. Türkiye'yi kana bulayan teröristlere ülkesinde her türlü kolaylığı sağladı, pasaport bile verdi.-Pek çok terör örgütü ile mücadele eden Türkiye'ye yapılan silah ihracatının önemli ölçüde azaltıldığını duyurdu.-Referandum döneminde 'Hayır' oyu için her türlü girişimde bulundu. Bakanlarımızın toplantılarını iptal etti.-Yasakladığı PKK'nın ülkesinde çok rahat hareket etmesine olanak tanıdı. 4500 PKK'lının dosyasını sümenaltı etti.-Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanması için girişimler başlattı. Türkiye'yi turizmden vurmak istedi.-Vahşi terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklanan ajan terörist Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının en büyük isteği olduğunu açıkladı.-Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakerelerinin dondurulması ya da tümüyle kesilmesini Avrupa Konseyi'nden isteyeceğini ilan etti.-Camiler kundaklandı, başörtülü kadınlarımıza saldırılar yapıldı, saldırganlarla ilgili işlem yapılmadı. Diyanet'in imamlarına terörist muamelesi yapıldı.SABAH Avrupa'nın FETÖ İhbar Hattı, hain FETÖ'cülerin korkulu rüyası oldu.SABAH Avrupa, yabancılara uygulanan ırkçı yaklaşımlar ile PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Bu örgütlerin ve işbirlikçilerinin maskelerini bir bir indiriyor. Bu da birilerini rahatsız ediyor.Almanya'da Türkiye düşmanları, Türkiye'nin demokrasisine, insan haklarına ve basın özgürlüğüne akla gelmedik iftiralar atıyor. SABAH Avrupa yayınlarında, demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalkışan siyasetçilerle Türkiye düşmanlarının yalanlarını yüzlerine vuruyor