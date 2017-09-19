''Kültür mozaiğimizi güçlendirmeliyiz''
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kültürün önemini vurgulayarak, "Kültür mozaiğimizi güçlendirmeliyiz. Bilimde, sanatta, kültürde, sporda başarılı olmamız lazım." dedi.
Bakan Bak, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir Belediyesince Ahi Külliyesi alanında düzenlenen fuarın açılışında, Ahi Evran'ın esnafa, ekonomiye güzel örnekler ve dersler verdiğini söyledi.
En önemli dostların kitaplar olduğunu ifade eden Bak, "Çok okumamız ve düşünmemiz sonra da uygulamamız lazım. Kitap okuma alışkanlığımızı artırmamız gerek. Kültür çok önemli. Kültür mozaiğimizi güçlendirmeliyiz. Bilimde, sanatta, kültürde, sporda başarılı olmamız lazım." diye konuştu.
Konuşmasının ardından Bakan Bak, Vali Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, kurdele keserek kitap fuarının açılışını yaptı.
Açılışın ardından Bakan Bak ve beraberindekiler stantları gezerek, öğrencilere kitap hediye etti.
Daha sonra gençlik merkezini ziyaret eden Bakan Bak'ı, 40 davul ve 40 zurnadan oluşan Abdal Ateşi Grubu karşıladı.
Bak, burada sporcularla sohbet etti.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 18:04
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
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Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
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Toplam 8
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CR7 ASLANIM BENIM
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