FETÖ'ye 1 milyon dolar
Teröristlerin ele başı Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine 21 Ocak 2014’te Bank Asya’ya hesap açtırarak 1 milyon dolar para yatırdığı tespit edilen, ByLock kullanıcısı Çatkıç tutuklandı.
UZUN SÜRELİ PARA TRAFİĞİ
Hainlere para toplayan Çatkıç'ın savcılık tarafından kriptolu haberleşme programı ByLock programı kullandığı, yine alçakların katil ele başı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine 21 Ocak 2014'te Bank Asya'ya hesap açtırarak 1 milyon dolar para yatırdığı, bu tarihten itibaren açmış olduğu hesabı üzerinden uzun süre para yatırıp çektiği, aktif olarak Bank Asya hesabını kullandığı tespit edildi. FETÖ'nün futbol yapılanması soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Ergün Güçlü tarafından ifadesi alınan Çatkıç'ın "silahlı terör örgütü üyeliği (FETÖ/PDY)" suçundan, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi (15 yıl) dikkate alınarak tutuklanması talep edildi.
Emniyet tarafından ByLock kullanıcılarına yönelik incelemelerin devam ettiği FETÖ ile bağlantılı spor ve sanat camiasından yeni isimlerin de ByLock soruşturmasında ortaya çıkacağı kaydedildi.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:19
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
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