 FETÖ'ye 1 milyon dolar – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    'ye 1 milyon dolar

    <a href="/index/feto?id=a6d62b8e-5010-45c4-8556-b8df0b64596a" class="" rel="tag">FETÖ</a>'ye 1 milyon dolar

    Teröristlerin ele başı Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine 21 Ocak 2014’te Bank Asya’ya hesap açtırarak 1 milyon dolar para yatırdığı tespit edilen, ByLock kullanıcısı Çatkıç tutuklandı.

    'nün spordaki ayaklarından biri daha çökertildi. Eski milli kaleci Ömer Çatkıç, üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Çatkıç'ın ByLock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya hesabına milyon dolarlık para yatırdığı tespit edildi. Çatkıç, geçtiğimiz hafta FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Organize Suçlarla mücadele ekipleri tarafından evinde gözaltına alınmıştı. Bilgisayar ve telefonuna el konulan Çatkıç'ın spor camiasında himmet toplantılarını organize ettiği ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çatkıç, buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

    UZUN SÜRELİ PARA TRAFİĞİ
    Hainlere para toplayan Çatkıç'ın savcılık tarafından kriptolu haberleşme programı ByLock programı kullandığı, yine alçakların katil ele başı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine 21 Ocak 2014'te Bank Asya'ya hesap açtırarak 1 milyon dolar para yatırdığı, bu tarihten itibaren açmış olduğu hesabı üzerinden uzun süre para yatırıp çektiği, aktif olarak Bank Asya hesabını kullandığı tespit edildi. FETÖ'nün futbol yapılanması soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Ergün Güçlü tarafından ifadesi alınan Çatkıç'ın "silahlı terör örgütü üyeliği (FETÖ/PDY)" suçundan, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi (15 yıl) dikkate alınarak tutuklanması talep edildi.

    Emniyet tarafından ByLock kullanıcılarına yönelik incelemelerin devam ettiği FETÖ ile bağlantılı spor ve sanat camiasından yeni isimlerin de ByLock soruşturmasında ortaya çıkacağı kaydedildi.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
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