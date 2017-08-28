Ömer Çatkıç'a tutuklama talebi

Eski milli kaleci Ömer Çatkıç geçtiğimiz hafta FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Organize Suçlarla mücadele ekipleri tarafından evinde gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çatkıç buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ına sevk edildi.



Milliyet'in haberine göre; Şüpheli Ömer Çatkıç'ın savcılık tarafından kriptolu haberleşme programı Bylock programı kullandığı, yine FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine 21 Ocak 2014 tarihinde Bank Asya'ya hesap açtırarak 1 milyon dolar para yatırdığı, bu tarihten itibaren açmış olduğu hesabı üzerinden uzun süre para yatırıp çektiği, aktif olarak Bank Asya hesabını kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli Ömer Çatkıç savcılık tarafından FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Çatkıç'ın ise sorgusunda bütün suçlamaları reddettiği öğrenildi.