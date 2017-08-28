Eski milli futbolcu tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç, "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.
FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı ve Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Çatkıç, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün savcılığa sevk edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Ergün Güçlü tarafından ifadesi alınan Çatkıç, tutuklanması talebiyle İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
BYLOCK VE BANK ASYA'YA YATIRILAN 1 MİLYON DOLAR
Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Çatkıç'ın kendi adına kayıtlı telefonuna 1 Eylül 2014 tarihinde Bylock yüklendiği ve FETÖ lideri Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine 21 Ocak'ta de Bank Asya'da 1 milyon dolar yatırarak katılım hesabı açtığı tespit edildi. Sevk yazısında, Çatkıç'ın bu tarihten itibaren de uzun süre boyunca katılım hesabı üzerinden para yatırıp çekerek işlem yaptığı ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
İstanbul 7 Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan Çatkıç'ın, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:15
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