''Türkiye ayağa kalktı bunu böyle bilesiniz!''
''Sultan Alp Arslan, Sultan Kılıç Arslan kimlerle mücadele etmişse biz de 15 Temmuz gecesi onlarla mücadele ettik. FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ. Bunlar piyondur. Bizler milletçe yedi düvele karşı mücade verdik. Türkiye artık ayağa kalktı, bunu böyle bilesiniz. Ne yaparsanız yapın bu şahlanışın önüne geçemezsiniz. Anadolu 946 yıldır bizimlesin. Sana ağlamayan şaire, sana titremeyen vicdana yazık.''
'EY GÜZEL ANADOLU...'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Anadolu, Ey Anadolu.. Altı kanla, üstü çileyle yoğrulmuş, geçmişimiz Anadolu. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasımız Anadolu. 946 yıldır bizimlesin. Yazık sana ağlamayan şaire, sana titremeyen vicdana. 15 Temmuz'da Türk milleti sana öyle bir sahip çıktı ki tüm dünya şaştı kaldı. Ne diyor şair: 'Dur yolcu, eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir' Malazgirt ihmal edildi. Biz bu toprakları unutmayız. Biz 80 milyon tek milletiz, bizi bölemezsiniz"
'TERÖRİSTLERE MEZAR ETTİK'
"Kimse vatanımızı bölmeyi aklından geçirmesin. Şu anda Cudi'yi, Küpeli'yi, Bestler'i teröristlere mezar ettik. Mehterle 16 devlet kurmuşuz. Paralel devletmiş, şuymuş, buymuş... Bizim bir devletimiz var."
'FARKLI BİR MALAZGİRT OLACAK'
"Türk milleti namusundan vazgeçmez. Bugün devlet ve millet Malazgirt'te bir arada. Ne kadar çalışsak az. Önümüzdeki yıl Malazgirt bir başka olacak. Bu törenleri çok daha görkemli hale getireceğiz."
'2071 UFUK ÇİZGİMİZ'
"Tıpkı 2020, 2053 gibi 2071'i de kendimize ufuk çizgisi, kızıl elma olarak belirledik. Malazgirt Savaşı Anadolu'daki çokluk içindeki birliğin en somut tezahürüdür. Etle tırnak gibi tek milletiz. Tek bayrağımız var. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı, hilali bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ifadesi"
NE DEDİLER?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Malazgirt Zaferinin 946. yıl dönümünü kutluyor, Sultan Alp Arslan ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümünde Sultan Alp Arslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Tarihin akışını değiştiren 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin 946. yılı kutlu olsun. Bu toprakları bize vatan yapan ecdada selam ve dua.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: 26 Ağustos 1071'de Sultan Alp Arslan Türk törelerine uygun olarak atının kuyruğunu örüp, okunu yayını bırakarak, en ön safa atılarak, 'Ölmek var, dönmek yok' diyerek bu büyük zaferi kazanmış, Anadolu'nun kapısını sonuna kadar asil milletimize açmıştır.
'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA SULTAN ALP ARSLAN'I GÖRÜYORUM
Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan, Malazgirt Zaferini anlattı. Turan "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da Sultan Alp Arslan'ın izlerini görüyorum. Tarihi liderler yapar. Sultan Alp Arslan'ı, Süleyman Şah'ı, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk takip etti. 15 Temmuz'da da Recep Tayyip Erdoğan milletini arkasına alıp bir işgali durdurdu" ifadelerini kullandı.
BİLAL ERDOĞAN: MALAZGİRT BİR MİLATTIR
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümünde konuştu. Erdoğan "Buranın (Malazigirt) ihtiyaç duyduğumuz ümmet bilincinin güçlenmesi, yeniden birlik olmamız, ayrı gayrı yapmaksızın aramıza ekilmeye çalışılan fitne, nifak tohumlarını elimizin tersiyle reddederek birlik oluşumuzun bir miladı olmasını istiyoruz" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Buraya gelmeden önce Ahlat'ı ziyaret ettik. Medeniyet eserleri görünce Malazgirt'i aslında Türk milletinin İslam'a bayraktarlığının başlangıcının da miladı olarak değerlendirilmesinin doğru olacağını anladık"
MALAZGİRT ZAFERİ NASIL KAZANILDI?
Sultan Alp Arslan, Selçuklu Devleti hükümdarı, Çağrı Bey'in oğludur.
20 Ocak 1029'da doğdu.
Amcası Tuğrul Bey'in vasiyeti üzerine Selçuklu tahta geçti.
27 Nisan 1064'te tahta oturdu.
1070 yılında Alp Arslan, Horasan ve Irak ordularının başında Azerbaycan'a girdi.
13 Mart 1071'de Diyojen komutasında 200 bin kişilik Bizans ordusu İstanbul'dan yola çıktı.
26 Ağustos 1071 Cuma günü Alp Arslan atından inerek secdeye vardı ve "Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ya Rabbi! Niyetim halistir. Bana yardım et, sözlerimde hilaf varsa beni kahret" diye dua etti.
Sonrasında atına binerek askerlerine döndü ve "Ey askerlerim! Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Şehit olduğum yere gömün beni. Benden sonra Melikşah'ı tahta çıkarınız ve ona bağlı kalınız" dedi.
Sultan Alp Arslan oku, yayı attı, kılıcını kınından çıkardı ve ordunun en önünde düşmana hücum etti.
Sultan Alp Arslan 54 bin eriyle, 200 bin kişilik Bizans ordusunu, 'Hilal Taktiği' ile yerle bir etti ve Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı.
SULTAN ALP ARSLAN'IN UNUTULMAZ SÖZLERİ
-Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır.
-İşte bu sultanınız, Allah-u Teala'nın şerefli ismiyle adımını gaza meydanına atıyor. Ben şu kılıcı tutan elim takatten kesilinceye kadar çarpışacağım. Dinini, vatanını, sultanını seven, ardımca gelsin.
-Biz Türkler temiz Müslümanlarız. Bid'at nedir bilmeyiz. Onun için Allah bizi aziz kıldı.
MALAZGİRT ZAFERİNDEN SULTANIN ÜNLÜ CEVABI
Keşif eri : Sultanım, 200 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor.
Sultan Alp Arslan: Onlar telaşlansın. Zira biz de onlara yaklaşıyoruz.
MEHTERİN MALAZGİRT MARŞI
Aylardan ağustos, günlerden cuma
Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a
Öztürkler ordusu geçti hucuma
Yeni bir sevk ile gürledi gökler
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber
Türk, Ulu Allah'ın soylu gözdesi
Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi
Bu ses insanlığa hakkın müjdesi
Bu seste birleşir bütün yürekler...
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:50
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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