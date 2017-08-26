1071 coşkusu
1071 Malazgirt Zaferi’nin 946. yıl dönümü kutlamaları, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Muş’un Malazgirt ilçesinde devam edecek. Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı rekor bir katılımla karşılamaya hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte bugün katılması beklenen törenler, bayraklarla donatılan Zafer Anıtı'nın bulunduğu meydanda gerçekleştirilecek.
CUMHURBAŞKANI'NA ANADOLU'NUN TEMSİLİ ANAHTARI
Törenlerde Anadolu'nun kapısının temsili anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek ve Malazgirt Zaferi temsili olarak canlandırılacak. Alanda kurulan kıldan yapılan 'Han' çadırında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokol üyeleri ağırlanacak ve Muş yöresine has yemekler ikram edilecek.
Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise 150 bin kişilik hazırlanan alanda, rekor bir katılımla karşılamaya hazırlanıyor. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 14.00 civarında, tören alanında Malazgirt Zaferi'yle ilgili konuşma yapması bekleniyor.
'BİRLİKTEN DOĞAN SİNERJİYLE DAHA İLERİYE'
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, birlik vurgusu yaptı. Erdoğan, "Malazgirt de milli kimliğimizin Çanakkale gibi en önemli parçalarından biridir. Gençlerimize örnek olacağız. Gençlerimiz Türkiye ve dünyada huzura, barışa en üst düzeyde katkıyı sağlam bir duruşla verebilecek. Türkiye'nin geleceğe taşınmasında toplumsal birlikteliğimiz ve bu birliktelikten çıkan sinerji bizi daima ileriye taşıyacaktır. Kumandanlar kumandanı Sultan Alparslan'ın açtığı, Fatih Sultan Mehmet'in taçlandırdığı bu topraklarda Türk milleti olarak kendi gelenek ve göreneklerimize sahip çıkacağız. Ülke olarak bu bizim vazgeçemeyeceğimiz bir konu ve daha da önemlisi teminatımızdır" diye konuştu.
MÜTHİŞ ETKİNLİKLER
Malazgirt'te anma programı etkinlikleri sabahın ilk saatlerine kadar ara verilmeden sürdü. İlk gün atlı gösteriler ve geleneksel çocuk oyunlarıyla, yerel sanatçıların gösterileri ile 7 Bölge'nin Halk Oyunları ve Grup Dergah'ın konseri beğeni ile izlendi. Mehter takımı da etkinlik alanında konser ve yürüyüş gösterileri gerçekleştirdi. BUGÜN de Malazgirt Ovası üzerinde uçan uçaktan atlayan Yarasa Adamlar, "Wing Suit" şovu ile renk katacak. Grup Tillo ve sanatçı Kubat konseri isee ğlenceli anlar yaşatacak.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:51
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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