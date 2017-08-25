Malazgirt coşkusu
1071 Malazgirt Zaferi’nin 946. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Muş’ta bugün kutlanacak.
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın diyarında, Malazgirt 1071 Zafer Anıtı bayraklarla süslendi. Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 150 bin kişilik hazırlanan alanda, yüksek bir katılımla karşılamaya hazırlanıyor.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:10
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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