 Malazgirt coşkusu – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    coşkusu

    Malazgirt coşkusu

    1071 Zaferi’nin 946. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Muş’ta bugün kutlanacak.

    Muş'un ilçesinde düzenlenecek "1071 Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü" etkinlikleri bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlıyor. Okçular Vakfı ve Malazgirt Kaymakamlığınca, Saftekin Mahallesi'ndeki 1071 Zafer Meydanı'nda 13 Kırgız kıl çadırı kuruldu.

    Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın diyarında, Malazgirt 1071 Zafer Anıtı bayraklarla süslendi. Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 150 bin kişilik hazırlanan alanda, yüksek bir katılımla karşılamaya hazırlanıyor.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:10
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