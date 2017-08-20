Hepsi birden aşağıya

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, Süper Lig'in ilk haftasında yatırımcısını üzdü.

11-18 Ağustos tarihleri arasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, yüzde 5.15 düşüşle yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Söz konusu haftada yatırımcısına en az kaybettiren ise yüzde 1.33 ile Galatasaray olarak belirlendi. Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe yüzde 3.59, Antalyasporu 2-0 mağlup eden Beşiktaş da yatırımcısına yüzde 1.66 kaybettirdi.