 Hepsi birden aşağıya – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Hepsi birden aşağıya

    Hepsi birden aşağıya

    'da işlem gören spor şirketleri, Süper Lig'in ilk haftasında yatırımcısını üzdü.

    11-18 Ağustos tarihleri arasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, yüzde 5.15 düşüşle yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Söz konusu haftada yatırımcısına en az kaybettiren ise yüzde 1.33 ile Galatasaray olarak belirlendi. Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe yüzde 3.59, Antalyasporu 2-0 mağlup eden Beşiktaş da yatırımcısına yüzde 1.66 kaybettirdi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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