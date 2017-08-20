 Denizlispor’dan Erdoğan’a forma – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    ’dan Erdoğan’a forma

    Denizlispor’dan Erdoğan’a forma

    , Ak Parti Denizli İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak için dün Denizli'ye gitti.

    Aynı zamanda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin avukat kızı Fatma Zeybekci'nin kentte düzenlenecek düğününe katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında kafilesi de vardı. Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü Yusuf Şimşek, Erdoğan'a adının yazılı olduğu 20 numaralı formayı hediye etti.

    ÇARDAK'TA KARŞILANDI
    'ı Çardak Havaalanında karşılayanlar arasında Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Denizlispor Takım Kaptanı Veli Acar ve yeşil-siyahlı futbolcularda yer aldı. Hediye edilen forma nedeniyle teknik direktör Şimşek'e teşekkür eden Erdoğan, genç teknik adamdan Denizlispor'un durumuyla ilgili de kısa bir bilgi alıp, takıma başarı diledi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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