Bakan Bak, gençlerle spor yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'deki Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Kampı'nda gençlerle birlikte spor yaptı, yarışmalara katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bak, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşlarının Kocaeli'nin Yuvacık beldesinde gerçekleştirilen kampında gençlerle bir araya geldi. Bakan Osman Aşkın Bak, gençlerle birlikte spor yaparken, birbirinden farklı aktivitelerde yer aldı.
Bakan Osman Aşkın Bak, kampta ilk olarak sabah yürüyüşü yaptı. Spor kıyafetleri ile yürüyen Bakan Bak'a, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sezer Katırcıoğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve gençler eşlik etti. Bakan Osman Aşkın Bak, yürüyüşün ardından egzersiz hareketleri de yaptı.
BAKAN BAK, FUTBOL OYNADI, OK ATTI, HALAT ÇEKME YARIŞINA KATILDI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha sonra gençlerle sahada futbol, basketbol ve hentbol oynadı.
Kamp alanındaki eğlenceli aktivitelerde de gençlere eşlik eden Osman Aşkın Bak, halat çekti, ok attı, spor yarışmalarına katıldı.
Gençlerle birlikte olmaktan büyük keyif alan Bakan Bak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Gençlik STK'ları Kampı'nda genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların coşkusu ve heyecanı gücümüze güç katıyor." ifadelerini kullandı.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:43
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Bakan Bak, gençlerle spor yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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