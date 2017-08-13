 Cumhurbaşkanı Nur Tatar’ı kutladı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Cumhurbaşkanı ’ı kutladı

    Cumhurbaşkanı Nur Tatar’ı kutladı
    , milli tekvandocu 'ın Antalya'da düzenlenen düğününe katılarak kendisini kutladı. İran asıllı tekvandocu Mehran Askari ile hayatını birleştiren milli sporcu Nur Tatar Askari'nin düğününe Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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