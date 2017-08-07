Veliefendi Hipodromu'na operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından Veliefendi Hipodromu'na operasyon gerçekleştirildi. Helikopter destekli operasyonda çok sayıda polis görev aldı.
HİPODROMA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Operasyona diğer şube ekipleri de katılırken, çevre abluka altına alındı. Helikopter destekli gerçekleşen operasyonda, hipodroma giriş ve çıkışlar da kapatıldı.
Öte yandan, aramalar sırasında bazı hipodrom görevlilerinin atların bakımlarına devam ettiği görüldü.
Sabah başlayan operasyon devam ediyor.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:42
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Bankada 100 milyon euro paramız var
Toplam 1
Yorum
sami sayin baskan gerekiyorsa paramiz var diyorsun, acilen persi, aatif, koybasi, ozan, sener, fernandao gitmeli, yerlerine de iyi adam alinmali
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Başakşehir'den Süper Kupa twiti!
Toplam 1
Yorum
evet süper ligdede şampiyondunuz ya ama işte tff hakkınızı yedi şampiyonluğu bjk ye verdi ve işte dün adalet yerini buldu
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Daha tempolu olmalıyız
Toplam 1
Yorum
juan Rüyanda kapatırsın. Geçen sene FB GS da çöp oyuncular vardı bu sene öyle olmayacak. Başakşehirde seviye atladı. Şampiyon olamazsınız artık.
Veliefendi Hipodromu'na operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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