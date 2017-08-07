 Veliefendi Hipodromu'na operasyon – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Veliefendi Hipodromu'na operasyon

    Veliefendi Hipodromu'na operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından Veliefendi Hipodromu'na operasyon gerçekleştirildi. Helikopter destekli operasyonda çok sayıda polis görev aldı.

    Veliefendi Hipodromu'na, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

    HİPODROMA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI
    Operasyona diğer şube ekipleri de katılırken, çevre abluka altına alındı. Helikopter destekli gerçekleşen operasyonda, hipodroma giriş ve çıkışlar da kapatıldı.

    Öte yandan, aramalar sırasında bazı hipodrom görevlilerinin atların bakımlarına devam ettiği görüldü.

    Sabah başlayan operasyon devam ediyor.

    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:42
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