Veliefendi Hipodromu'na operasyon

Veliefendi Hipodromu'na, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.Operasyona diğer şube ekipleri de katılırken, çevre abluka altına alındı. Helikopter destekli gerçekleşen operasyonda, hipodroma giriş ve çıkışlar da kapatıldı.

Öte yandan, aramalar sırasında bazı hipodrom görevlilerinin atların bakımlarına devam ettiği görüldü.

Sabah başlayan operasyon devam ediyor.