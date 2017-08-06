 Koşar’ın üyeliği düştü – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Koşar’ın üyeliği düştü

    Koşar’ın üyeliği düştü
    Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulu üyesi olan 'ın, yargıtaydan kendisi adına çıkan olumsuz bir karardan ötürü üyeliğinin düşürüldüğünü açıkladı. Yönetimden dün yapılan yazılı açıklamada, "Arif Koşar'ın Yönetim Kurulu üyeliği, 4 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla düşürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:25
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