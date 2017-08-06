 Bakan Bak’tan tek pota – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Bakan Bak’tan tek pota

    Bakan Bak’tan tek pota
    , tesis incelemeleri için geldiği İstanbul'da makam aracını durdurarak çocuklarla tek pota maç yaptı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ı makamında ziyaret eden Bak, daha sonra makam aracı ile yapımı devam eden Gençlik Merkezi inşaatını incelemeye gitti. Bu arada basketbol oynayan çocukları gören Bak, aracını durdurarak onlarla tek pota maç yaptı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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