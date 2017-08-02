Zirvenin tartışmasız lideri A Spor

20 aylık gelenek bozulmadı... A SPOR, Temmuz’da da en çok izlenen spor kanalı oldu.

Türkiye önceki aylarda olduğu gibi yine A Spor'u izledi. Kantar Media Temmuz ayı ölçümlerine göre rakiplerine fark atan A Spor, 20 aydır üst üste en çok izlenen spor kanalı olmayı başardı. Transfer dönemindeki başarılı haberciliğiyle adından söz ettiren A Spor, son dakika gelişmelerini de en hızlı ve doğru şekilde izleyicilerine aktardı.



Tarafsızlık ilkesini yayıncılık politikasının odağında tutan Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor; duayen yorumcuları, birbirinden farklı birçok spor dalından müsabakalar ve haberleriyle fark oluşturdu.



Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı ünvanını elinde tutan A Spor, yalnızca futbol değil tüm spor branşlarını izleyecilerine aktarıyor.



Geçtiğimiz ay Samsun'daki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nı canlı yayınlayıp, bir ilke imza atan A Spor, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge ile oynadığı ilk maçı da izleyicileriyle buluşturmuştu.