 Zirvenin tartışmasız lideri A Spor – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Zirvenin tartışmasız lideri

    Zirvenin tartışmasız lideri A Spor

    20 aylık gelenek bozulmadı... , Temmuz’da da en çok izlenen spor kanalı oldu.

    Türkiye önceki aylarda olduğu gibi yine A Spor'u izledi. Kantar Media Temmuz ayı ölçümlerine göre rakiplerine fark atan A Spor, 20 aydır üst üste en çok izlenen spor kanalı olmayı başardı. Transfer dönemindeki başarılı haberciliğiyle adından söz ettiren A Spor, son dakika gelişmelerini de en hızlı ve doğru şekilde izleyicilerine aktardı.

    Tarafsızlık ilkesini yayıncılık politikasının odağında tutan Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor; duayen yorumcuları, birbirinden farklı birçok spor dalından müsabakalar ve haberleriyle fark oluşturdu.

    Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı ünvanını elinde tutan A Spor, yalnızca futbol değil tüm spor branşlarını izleyecilerine aktarıyor.

    Geçtiğimiz ay Samsun'daki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nı canlı yayınlayıp, bir ilke imza atan A Spor, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge ile oynadığı ilk maçı da izleyicileriyle buluşturmuştu.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:08
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