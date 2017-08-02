Zirvenin tartışmasız lideri A Spor
20 aylık gelenek bozulmadı... A SPOR, Temmuz’da da en çok izlenen spor kanalı oldu.
Tarafsızlık ilkesini yayıncılık politikasının odağında tutan Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor; duayen yorumcuları, birbirinden farklı birçok spor dalından müsabakalar ve haberleriyle fark oluşturdu.
Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı ünvanını elinde tutan A Spor, yalnızca futbol değil tüm spor branşlarını izleyecilerine aktarıyor.
Geçtiğimiz ay Samsun'daki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nı canlı yayınlayıp, bir ilke imza atan A Spor, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge ile oynadığı ilk maçı da izleyicileriyle buluşturmuştu.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:08
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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