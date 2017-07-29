Cumhurbaşkanımızın selamı var
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Rizeli hemşehrilerine selamları var. Onunla gurur duyuyoruz” dedi.
ERDOĞAN TELEFONLA ARADI
Bakan Bak bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla araması nedeniyle toplantıya bir süre ara verdi. Aranın ardından açıklamalarına devam eden Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rizeli hemşehrilerine selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere büyük önem verdiğini belirten Bak, "Onların bu ülkeyi seven, milli iradeye sahip, vatanını seven gençler olarak yetişmesi için birlikte çalışacağız" dedi.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
-
Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
-
Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
-
Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
Cumhurbaşkanımızın selamı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.