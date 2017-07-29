 Cumhurbaşkanımızın selamı var – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Cumhurbaşkanımızın selamı var

    Cumhurbaşkanımızın selamı var

    , “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Rizeli hemşehrilerine selamları var. Onunla gurur duyuyoruz” dedi.

    , bir dizi ziyaret için memleketi Rize'ye gitti. İlk olarak Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap'ı makamında ziyaret eden Bak'a üzerinde isminin yazılı olduğu Çaykur Rizespor forması hediye edildi. Derepazarı'nda basın toplantısında Bak, "Bu toprakların çocuğu Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman yaptığı projelerle buraları destekliyor. Onunla gurur duyuyoruz. Onun açtığı yolda yürümeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

    ERDOĞAN TELEFONLA ARADI
    Bakan Bak bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla araması nedeniyle toplantıya bir süre ara verdi. Aranın ardından açıklamalarına devam eden Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rizeli hemşehrilerine selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere büyük önem verdiğini belirten Bak, "Onların bu ülkeyi seven, milli iradeye sahip, vatanını seven gençler olarak yetişmesi için birlikte çalışacağız" dedi.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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