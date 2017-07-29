 Bekir İrtegün’e FETÖ’den gözaltı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ’e ’den gözaltı

    Bekir İrtegün’e FETÖ’den gözaltı
    F.Bahçe ve Başakşehirli eski futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alındı. İrtegün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde teslim oldu. Başakşehir'in kontratını feshettiği İrtegün'ün, iki hafta önce yurt dışına çıkmak için havalimanına gittiğinde pasaportuna el konulmuştu.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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